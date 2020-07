Jugador confesó en carta anómica que es homosexual y vive "una pesadilla"

El actual futbolista de la Premier, liga en la que no hay jugadores hombres abiertamente homosexuales o bisexuales, describió que vive como en "una pesadilla total" en la carta que trascribió el diario británico The Sun.

"Hay algo que me distingue de los otros jugadores de la Premier League. Soy homosexual. Incluso el hecho de escribir esta carta es un gran paso para mí. Solo los miembros de mi familia y un círculo de amigos cercanos conocen mi sexualidad. No me siento preparado a compartirlo con mi equipo o mi entrenador", contó el jugador.

"Es difícil. Paso la mayor parte de mi vida con estos chicos y cuando entramos en el campo, somos un equipo. A pesar de todo, algo en mí me hace imposible ser abierto con ellos sobre lo que siento. Espero sinceramente que un día, próximamente, pueda hacerlo", añadió el autor de la carta.

"Es duro. Día tras día siento que afecta mi salud mental. Por suerte tengo un buen sueldo, un lindo auto, un placard lleno de ropa de diseñadores y le puedo comprar lo que quiera a mi familia y amigos. Pero me hace falta compartir la vida con alguien. Ya tengo edad suficiente como para estar en pareja, pero evito las relaciones", continuó.

"Me siento traicionado y tengo miedo de que revelar la verdad empeore las cosas. Aunque mi corazón me dice a veces que debería hacerlo, mi cabeza dice siempre lo mismo: ¿Por qué arriesgarlo todo? La verdad es que no pienso que el fútbol esté preparado para que un jugador salga del armario. Hace falta que el deporte cambie radicalmente para que me sienta capaz de dar este paso", concluyó.

Por su parte, Troy Deeney -capitán de Watford- aseguró que "en cada equipo de la Premier debe haber al menos un jugador homosexual o bisexual. Yo creo que una vez que un futbolista de primer nivel salga del closet, pasará una semana y tendrá 100 personas que dirán 'me too' (yo también)".

La Asociación inglesa de fútbol (FA) manifestó su "total apoyo" al jugador que escribió la carta.