El diputado y la actriz se mostraron sonrientes en todo momento, según testigos que compartieron el vuelo con la parejita. Ambos bajaron juntos de un vuelo, que fue desviado por una fuerte tormenta que se presentaba y debieron descender en Montevideo.

Calu y el ex de Nicole Neumann charlaron animadamente pero luego trataron de no quedar en evidencia.

En una de las imágenes tomadas por un pasajero se puede observar a Calu jugando con un pequeño perro, mientras el hijo de Hugo aguarda en una cola mirando su celular.

Muy sospechoso: Calu y el ex de Nicole trataron de no quedar en evidencia pero no tuvieron suerte.

En qué quedamos: En el inicio del mes, Moyano se había reconciliado con su ex Eva Bargiela. ¿Y ahora?

¿Y Eva?

Semanas atrás, la periodista Karina Iavícoli confirmó en El diario de Mariana que el político había regresado a los brazos de Eva Bargiela luego del paréntesis que significó su romance con Nicole.

La modelo y el morocho pasaron la noche juntos en el departamento que Moyano posee en el barrio porteño de San Telmo. Bargiela no quiso dar precisiones sobre su vida personal pero no negó un reencuentro con el íntimo amigo de Susana. Cuando le preguntaron si seguía enamorada de él, dijo que no hablaría de su vida privada. Eva aseguró que estuvo con su familia y con sus amigos. “No me acuerdo qué hice el sábado”, respondió la rubia.