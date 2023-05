Julián Álvarez habló del jugador de La Scaloneta que "cierra el boliche"

El astro cordobés se sometió a un divertido y variado ping pong de preguntas y respuestas, donde le consultaron absolutamente de todo acerca del plantel campeón del mundo y él no dudó en responder a las preguntas. Obviamente, en algunos casos prefirió no mandar al frente a sus compañeros y evitó dar respuestas.

Sin embargo, en una de las preguntas no tuvo dudas y quemó a uno de sus compañeros de la albiceleste. Le consultaron acerca de quién es más probable que sea el último en salir del boliche, a lo que sin tapujos el ex River prendió fuego a un ex jugador de su clásico rival, a un ex Boca.

GettyImages-1449001356.webp Julián Álvarez habló de sus compañeros de selección

Álvarez dijo: “Uh, ¿quién es el más largo? Molina, puede ser”. Haciendo alusión al lateral Nahuel Molina, ex jugador de Boca Juniors y que ahora milita en las filas del Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

Todas las preguntas y respuestas de la Araña:

¿Quién es más probable que le saquen una roja? El Cuti.

¿Quién tiene el peor sentido de la moda? Hay varios, ¿eh? No sé.

¿Quién es el más gracioso? También, hay varios que son muy cómicos.

¿Quién es el más loco? El Dibu, lejos.

¿Quién es más probable que se quede último en la discoteca? Uh, ¿quién es el más largo? Molina, puede ser.

¿Quién es más probable que sea presidente o técnico? Yo veo como técnico a Otamendi.

¿Quién es más probable que llegue tarde a la práctica? Que alguien llegue tarde, no, somos todos muy puntuales.

¿Quién es más probable que marque un gol en el último minuto? Leo Leo (Messi).