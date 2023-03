Julieta confesó lo que más le costará de la "vida" cuando salga de GH

Una de las que se mostró muy sentimental a lo largo del reality fue Julieta Poggio , una jugadora que ha dejado en claro su personalidad y que al tener nivel alto de exposición creo dos bandos diferenciados, los que no la quiere y quieren que se vaya, o los que la adoran por su carisma y personalidad y desean que sea una de las ganadoras.

En una charla con Cami justamente le reveló que es lo que más le gusta de la casa y lo que dijo sorprendió a más de uno: “Mi cabeza va a mil, me mata la ansiedad y me preocupa el qué dirán”.

Para intentar contenerla su hermana le dijo: “Eso no te tiene que importar, la clave es esa, que no te interese lo que piense el resto”. Pero sin servirle de mucho, Julieta le retrucó: “Ya sé, pero a mí sí me importa”.

Por otro lado, contó que es algo que le gusta mucha de la casa y del juego y que es de las cosas que más va a extrañar: ir al confesionario: “Desde antes ya tengo las nominaciones armadas, incluso la de esta semana”.