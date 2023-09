Julieta Díaz habló sobre su supuesta mala relación con Romina Gaetani

Julieta Díaz también abordó otros temas durante la entrevista, incluyendo su más reciente película, No me rompan, en la que comparte pantalla con Carla Peterson. La actriz reflexionó sobre la ira y la presión de los estándares de belleza en la industria del entretenimiento. En sus propias palabras: "A mí no me cuesta tanto la ira lamentablemente, es algo que trabajo hace bastante tiempo, soy una persona iracunda. En mi caso, está utilizado ese recurso de llevar a la mujer al límite porque creo que más allá de que mujeres y hombres estamos al límite de muchas cosas, hay algo de un mandato social-cultural con respecto a la mujer de sostener muchas cosas y el mundo cambió".