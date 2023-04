Julieta Poggio habló cómo nunca de su novio tras GH y hay rumores de separación

Julieta Poggio instaló rumores de crisis Julieta Poggio sembró dudas respecto a su relación

Y luego, para sembrar más incertidumbre al respecto, le preguntaron si ahora ya estaba decidida a irse a vivir junto con su novio luego del reality donde se extrañaron por 5 meses. Sin embargo, su respuesta no convenció del todo: “Ahora estoy en mi casa, con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, me acompañan en todo. Por ahora me voy a quedar”.

Con respecto al mismo tema, la experta en redes sociales Juariu, dijo que observó que en las cuentas de Instagram de Julieta y su novio no hay “me gusta” entre ellos o comentarios en sus fotos. Sin embargo, la tercera finalista de Gran Hermano optó por mostrarse sorprendida ante sus palabras y no emitió comentario.