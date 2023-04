Julieta Poggio será la figura de una obra en calle Corrientes

Claro que Juli no esperaba que su presencia en el público de “Sex: viví tu experiencia” la llevaría a encabezar una obra en calle Corrientes en los próximos meses.

"Ella es @poggiojulieta y es pura luz. Me encanta porque conjuga empatía y talento. ¿Qué dicen, hacemos algo juntos ? Los leo. ¿Les gustaría que trabajemos JUNTOS? Quizás se da, ¿no?", escribió el director en su cuenta de Instagram y recibió cientos de comentarios que lo alentaron a trabajar con Juli en el futuro.

Musicari con Poggio.jpg

Luego de ese encuentro, Disney pasó por “Biri Biri” y los periodistas quisieron saber si es efectivo su trabajo con Muscari. "Esta semana, Muscari subió una foto con vos y dijo que tiene muchas ganas de hacer algo con vos en el teatro, ¿ya hay algo hablado no?", le preguntó Sebi Manzoni y Juli Puente agregó: "Pero yo no la veo en Sex".

"No es Sex. Ya hay algo hablado... estoy muy contenta. O sea, de todo lo que me podían ofrecer, es lo que más feliz me pone. Amo el teatro", confesó Julieta.

"¿Es para el invierno?", quiso saber Juli Puente y ahí, la modelo habló de más: "Sí, ¡ay, estoy diciendo mucho! No es un infantil, es muy linda la obra, es una obra que ya existe, un clásico del teatro".

Juli feliz por su presente, confirmó que ella será la protagonista de la obra y al mismo tiempo aseguró que no habrá otros participantes de Gran Hermano.