Julio Fuentes: "El MPN no hará en 4 años lo que no hizo en 60"

A días de que los vecinos de Neuquén elijan al próximo gobernador de la provincia, Julio Fuentes, candidato a diputado provincial por la lista de Unidad Popular colectora de Ramón Rioseco aseguró que se asombró por el "abandono" que vio en el interior neuquino. "En gran parte no no hay gas, ni asfalto, ni escuelas y lo que el MPN no hizo en 60 años no lo va hacer en los próximos cuatro", dijo el candidato, quien además es miembro de consejo nacional del gremio ATE.