Jure: "La clase trabajadora tiene que gobernar"

- Todo, porque tiene que gobernar la izquierda. Si siguen gobernando los políticos capitalistas gobiernan las petroleras, el FMI y si gobierna la izquierda lo hace la clase trabajadora. Todos los candidatos patronales que compiten tienen un denominador común. No sólo son todos varones, sino que también tienen un pacto con el FMI, con el acuerdo YPF-Chevron y por eso es que estamos pidiendo un debate cara a cara de las propuestas porque sería la oportunidad de que ellos puedan rendir cuentas de lo que han gobernado.

Tenemos al MPN después de 60 años, al Frente de Todos que quedó partido en los dos candidatos del MPN, como Koopmann y Figueroa, y lo que quedó con Rioseco. Pero también los macristas se han partido en varios pedazos. Quiero discutir con todos ellos. Ahí no hay una grieta, la diferencia puede ser si se aplica un shock o un ajuste gradual, pero todos están con el FMI, que se continúe con los subsidios a los empresarios y que se pague la deuda externa, que en realidad es el nudo del problema. Todos los fondos que se dilapidan en el rescate capitalista son los que faltan en las familias neuquinas porque están desocupadas y son pobres.

- ¿Pero la piensan como una posibilidad real la de ganarle al oficialismo?

Obvio, la clase trabajadora tiene que gobernar. Nosotros luchamos por un gobierno de trabajadores y por el socialismo. Estamos en una campaña donde hay hartazgo, pase de bandos, con candidatos que se venden. En esta elección, particularmente, se dio de manera inédita todo esto. El Frente de Izquierda, de manera tenaz, hace más de 10 años que viene creciendo, nos hemos puesto a prueba en las bancadas. No nos vamos a achicar porque somos la representación de las demandas populares. Por eso les vamos a presentar batalla. Es hora de decir basta, sino el pueblo hará cola el 16 de abril para votar a sus verdugos. No vamos a jugar un papel de resignación. Ahora es el momento de que la clase trabajadora se decida a gobernar y eso es votando al FIT.

- ¿Qué propuestas tienen para la política petrolera y el manejo de Vaca Muerta?

Hay que ir a fondo con la producción hidrocarburífera, yendo al hueso, lo que significa expropiar sin pago a las empresas que se le llevaron en pala y que dejan un pasivo ambiental tremendo.

- ¿Es viable esto de la expropiación, teniendo en cuenta los problemas que ya hubo con YPF?

Esa fue una expropiación con pago, una reprivatización. De hecho ¿qué fue el pacto con Chevron? No es posible vivir con esta política petrolera que comparte el MPN, el Frente de Todos y el macrismo. Hay un pasivo ambiental y un déficit de energía porque están exportando para tener los dólares que se necesitan para cumplir con el FMI, pagar la fuga de capitales y la deuda externa. Este es el camino de los recursos hidrocarburíferos y tenemos, además, con la burocracia sindical de Guillermo Pereyra, una adenda petrolera que le está reventando el lomo a los trabajadores, que tienen una gran parte de su salario en negro y un régimen laboral esclavizante que termina con los accidentes que conocemos. Terminaríamos con este problema con una expropiación sin pago para pegarle una patada en el traste a las petroleras.

- ¿Pero es factible?

- Claro que es factible y sólo el Frente de Izquierda lo plantea. Si nos ponemos a pensar que la vida no es más que votar al próximo verdugo, para que me prometa algo que no hizo y no va a hacer, es enredarnos en una situación como el circulo de violencia de las mujeres. Tenemos gobernantes que tendrían que dar cuenta de lo que hacen, nos prometen un futuro mejor y lo que en realidad hay que hacer es decirle basta a los políticos capitalistas. Ya hemos sufrido mucho. Hay una gran desilusión en la población que se tienen que transformar en impugnación. El Frente de Izquierda es una herramienta de lucha y les vamos a presentar batalla.

- ¿Qué obras necesita la provincia?

- Las 100 mil viviendas populares. Es uno de los flagelos más grandes la falta de viviendas, porque promueve la especulación inmobiliaria. Hay localidades donde no hay más viviendas para alquilar. Las 100 mil viviendas populares terminarían con la transferencia del problema a las cooperativas amigas del MPN, que entregan 900 o mil por año. Con el ahorro de los recursos, terminando con el subsidio a las empresas y las condonaciones que llaman estímulo. No hay ningún efecto derrame, lo único que se está desparramando es la pobreza. Entonces, esos recursos hay que ponerlos con otra orientación social y con un recupero, porque los vecinos no quieren que le regalen nada. En 8 o 10 años se pueden construir esas 100 mil viviendas.

Y toda la infraestructura escolar, que es un tema tedioso. Las muchas escuelas que no están funcionando, con clases que se dan en las plazas. El problema de la infraestructura y la peligrosidad que significa. Los hospitales, que necesitan los insumos, el personal y la precarización laboral. Todo eso se necesita para poner la provincia y los recursos al servicio de la clase trabajadora. Y que los salarios cubran el valor de la canasta familiar.