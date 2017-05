Justin Bieber hizo un papelón con "Despacito"

¿”Dorito”, “mojito”?

Durante una visita al Nightclub 1 Oak de Nueva York, al canadiense se le olvidó la letra del popular tema y llegó a cantar ‘doritos’, ‘poquito’, ‘mojito’ en lugar de “despacito”, y para las frases más largas usó “bla bla bla” y “daba daba daba”.

En un video obtenido por TMZ, se escucha que la canción empieza a sonar por los parlantes del boliche y Bieber, con un micrófono en la mano, canta: “Despacito… No sé la palabra así que digo poquito, no sé la palabra así que digo dorito, no sé la palabra así que digo poquito”.

Días después de su lanzamiento, a mediados de enero de este año, “Despacito” batió récords y alcanzó 98 millones de reproducciones en pocos días, además de volverse viral en muy poco tiempo.