Juzgan a dos hombres por haber violado a una chica en un camping

Ambos imputados llegaron al juicio en libertad, aunque con algunas medidas de coerción vigentes. Cuando se realizó la formulación de cargos, el fiscal jefe Fernando Fuentes argumentó la necesidad de proteger la integridad de la víctima, quien había sido amenazada para que no denunciara lo ocurrido; y también de garantizar la realización del juicio. Por esa razón se impusieron restricciones de acercamiento y obligación de presentaciones periódicas ante el destacamento policial de la localidad. Esto último, con el objetivo de neutralizar el riesgo de no sometimiento al proceso.

El juicio arrancó este último lunes y se espera que se extienda hasta el jueves.

Además de los representantes del Ministerio Público Fiscal, en el juicio contra los dos presuntos abusadores sexuales de la chica de 15 años también interviene la defensoría del Niño y el Adolescente, en su carácter de querellante institucional.

La denuncia de la víctima

La propia víctima -quien no será identificada por la naturaleza del hecho y por ser menor- fue quien dio a conocer el horror a través de sus redes sociales, en donde se volcó para descargar el dolor de haber sido abusada por dos hombres de la localidad. La chica, de tan solo 15 años en ese momento, además de narrar lo que le ocurrió, identificó a sus agresores.

También contó que sus abusadores no la dejaron tranquila incluso luego de cometido el abuso. "No se conformaron con lo que me hicieron y posteriormente me amenazaron y realizaron actos intimidatorios para que no hable", afirmó.