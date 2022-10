Kanté se pierde el Mundial: la lista de los grandes ausentes

N’Golo Kanté se resintió de su problema muscular y en Francia ya aseguran que no llegará a jugar el Mundial de Qatar.

“La selección francesa no podrá contar con la presencia de N’Golo Kanté para el Mundial de Qatar”, fue la tajante confirmación que realizó el diario L’Equipe a través de sus periodistas Vincent Duluc y Loic Tanzi, quienes aseguraron que el mediocampista de Chelsea deberá “abandonar” su intención de recuperarse para la cita que se iniciará en un par de semanas.

El futbolista de 31 años, una de las estrellas del combinado francés, lleva dos meses sin acción en el Chelsea por una lesión en el tendón de la corva que en las últimas horas se agravó.

“Seguimos esperando por N’Golo. Tuvo un problema en el entrenamiento y no es lo ideal. Es decepcionante para él y para nosotros. Tenemos que esperar a ver el alcance”, había adelantado en su última conferencia de prensa Graham Potter, director técnico del elenco inglés.

Duro revés para Francia en #Qatar2022: N'Golo Kanté se pierde el Mundial

A la espera por una confirmación oficial, los medios franceses ya lo dan afuera del torneo en Qatar: “Lesionado en los isquiotibiales, N’Golo Kanté no jugará el Mundial con la selección de Francia”, tituló el citado medio. “Este es un verdadero primer golpe para los Blues”, coincidió con la noticia también el periodista Harold Marchetti en Le Parisien.

La última vez que el futbolista sumó minutos fue el 14 de agosto pasado durante el empate 2-2 entre Chelsea y Tottenham por la Premier League. En aquella ocasión fue reemplazado a pocos minutos del final por Conor Gallagher y desde entonces no pudo reaparecer-

Aunque se esperaba que el plazo de recuperación sea el adecuado para llegar a Qatar. Sus problemas en las últimas sesiones lo están dejando afuera del campeonato.

Didier Deschamps ya había informado semanas atrás que no iba a citar a ningún deportista que no estuviera en óptimas condiciones físicas, algo que también pone en aprietos a Paul Pogba.

Uno de los refuerzos de la Juventus se operó de la rodilla a inicios de septiembre por un problema en los meniscos de su rodilla derecha y es casi imposible que llegue a Qatar.

El campeón defensor del título, que venció en la final de Rusia 2018 a Croacia, no contará posiblemente con dos de sus principales figuras para el certamen en Qatar. Tanto Kanté como Pogba habían sido piezas habituales del equipo durante todo el recorrido rumbo a la coronación.

El elenco europeo se estrenará martes 22 de noviembre ante Australia por la primera jornada del Grupo D que también componen Dinamarca y Túnez. Este grupo mirará con especial atención la selección argentina de Lionel Scaloni, ya que dos llaves de octavos de final se generarán con los cruces entre los dos primeros del Grupo C (Argentina, Polonia, Arabia Saudita y México) y el D.

Los otros ausentes

Además de Kanté y Pogbá que de no recuperarse se sumarán a una larga lista de grandes estrellas ausentes en Qatar no ya por lesiones sino porque directamente sus seleccionados no lograron clasificar. Aquí un repaso.

View this post on Instagram A post shared by (@mahrezhdi_)

Una de las ausencias más notables será la del noruego Erling Haaland, que llegó en julio al Manchester City de Pep Guardiola en una operación de cerca de 350 millones de dólares. El autor de 22 goles en 24 partidos de la Bundesliga 2021 - 2022 con el Borussia Dortmund, no podrá tener su debut mundialista debido a que Noruega quedó tercera en su grupo de eliminatorias europeas, debajo de Países Bajos y Turquía.

El mal momento que vive Egipto en el futbol dejará a los aficionados sin la presencia de Mohamed Salah. El 10 africano, dos veces nominado al Balón de Oro, es considerado uno de los mejores delanteros, sin embargo, tampoco pudo conseguir con su selección la Copa Africana a principios del 2022 cuando Egipto cayó ante Senegal.

También del continente africano, que desde el mundial de Sudáfrica ha cobrado relevancia en el futbol, Victor Osimhen, delantero del Nápoli, no consiguió que Nigeria clasificara. Su selección participó en 6 de las 7 últimas ediciones de la Copa Mundial.

Idéntica situación para Franck Kessié, del AC Milán, y Costa de Marfil que tampoco logró el boleto a Qatar pues quien se lo quedó fue Camerún.

Colombia que en otro tiempo fuera uno de los favoritos latinoamericanos en el Mundial, quedó fuera y con ella la presencia de Luis Díaz. El delantero del Liverpool, equipo al que llegó en enero de este año, tiene un fichaje valorado en más de 50 millones de dólares. Junto con la selección latinoamericana, que quedó sexta en la eliminatoria de la región, a un punto de Perú que consiguió su boleto en repechaje, también se suman las ausencias de James Rodríguez y David Ospina.

El sur del continente americano también sufrirá la ausencia de Chile y de uno de los integrantes de su “generación de oro”, Alexis Sánchez, quien participó en los mundiales de Sudáfrica y Brasil, y hoy juega para el Inter de Milán

En el último minuto del partido decisivo para obtener un pase a Qatar 2022, Camerún terminó con los sueños de Argelia y con todo el trabajo de Riyad Mahrez. El 26 del Manchester City, otro de los fichajes de Guardiola, tampoco acudirá a la cita mundialista.

Otro que muy probablemente ya no tendrá oportunidad de recuperar la ausencia en Qatar acudiendo al siguiente mundial es Zlatan Ibrahimovic. El delantero del AC Milán no podrá retirarse de los mundiales con su selección pues Suecia terminó eliminada en el repechaje frente a Polonia.

Austria no logró hacer lo suyo en el grupo que dominaron Dinamarca y Escocia, por lo que David Alaba, el defensa estrella del Real Madrid, tampoco estará entre los jugadores de la Copa Mundial.

La selección de Italia volvió a romperle el corazón a sus aficionados al quedar fuera del mundial por segunda vez consecutiva. Tras quedar segunda en su grupo, tampoco logró superar a Macedonia del Norte en el repechaje. Así, en Qatar 2022 tampoco podremos ver a figuras como Ciro Immobile o Federico Chiesa.