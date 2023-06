Karina La Princesita contó qué es lo mejor de no tener novio a esta altura de la vida

Tanto es así, que luego de hacerse un cambio, la cantante bromeó con esto. Es que Karina La Princesita se dejó el cabello suelto, pero ambos extremos de la cabeza se hizo dos pequeños rodetes, que la cantante terminó comparando con cuernos. "Una sola vez en la vida que no tengo cuernos y el tipo me los hace...", bromeó la cantante en sus redes sociales. Una frase que todo el mundo vinculó con el Kun Agüero y El Polaco.

“Necesitaba decirlo para que comprendan mis cambios de ánimo, no puedo decir que estoy recuperada porque es un tema que hay que ocuparse. Voy al psicólogo y al psiquiatra, estoy controlada por eso, tengo ataques de ansiedad y de pánico”, aseguró Karina La Princesita.

"Se trata de entender a la gente que antes yo no entendía. Porque muchas en muchas ocasiones escuchás decir ‘bueno me siento mal, no puedo con esto, no puedo con lo otro’ y vos decís ‘qué exageración’ o lo que me dijeron a mí muchas veces de teniendo todo no valorar. Entonces una vez que entendés lo que sentís, las sensaciones, las emociones, el no poder controlar las emociones, entendés a la otra gente, tenés más empatía", agregó la cantante.

"¿Qué es lo que me pasa? Depresión. ¿Dónde la siento en el cuerpo? Mirá qué loco que yo siendo cantante a mí era acá, el nudo en la garganta y en los pulmones. Yo respiro, pero siento que no se me llenan los pulmones. Porque vivía constantemente con lo que era una angustia, heridas, pero era como que por momentos era más intenso todo. A veces se le sumaban los nervios de subirse al escenario o si tengo que hacer TV o estar en una peli o hacer algo desconocido... La adrenalina y los nervios que eso tiene más las emociones que tengo, se hacía trágico", sumó la artista.

"El año más duro fue cuando ya no lo podía ocultar más. Yo me subía al escenario y nadie se daba cuenta de esto porque yo era muy profesional. Yo no se lo decía a nadie, era ‘me puedo arreglar sola’. Entonces era estar una gira una semana, en un hotel llorando todos los días sin dormir, pero después salía así a cantar y a darle alegría a la gente y me hacía bien en un punto, pero duraba lo que era subirme o bajar del escenario y era volver a lo mismo", cerró Karina La Princesita.