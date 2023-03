Kolo Muani volvió a hablar de la atajada de Dibu Martínez: "Lo odio"

En reiteradas ocasiones, el atacante galo confesó que aún no puede olvidar aquella acción, la cual pudo haberle dado la tercera Copa del Mundo a su seleccionado. Ahora, el futbolista del Eintracht Frankfurt volvió a referirse a la icónica atajada de Dibu y dejó una crudísima declaración: "No voy a mentir, lo odio" .

"Quiero seguir adelante, porque es parte de mi trabajo. No es que esté triste, pero no lo voy a olvidar nunca. Estuvimos muy cerca de traer la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio", reveló Kolo Muani en diálogo con L'Equipe.