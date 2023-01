Koopmann: "En estos 100 días vamos a escuchar lo que las familias necesitan"

Ya se conoce la fecha para las elecciones, ¿cómo se prepara para esta temporada y el calendario de fiestas populares?

A partir del llamado a elecciones a gobernador, vicegobernador y diputados de la provincia de Neuquén, que va a ser el 16 de abril, y contando hasta el 16 de abril desde hoy, tenemos 100 días. Parte de nuestro trabajo va a ser la campaña en los meses que siguen: vamos a estar en la fiesta del Veranador en Andacollo, la del Asado con Cuero en Aluminé, la fiesta del Puestero en Junín de los Andes, del Arriero en Buta Ranquil, la del Ñaco en El Cholar, en el Corso de Zapala y finalmente la de la Confluencia acá en Neuquén. Vamos a estar escuchando a los vecinos y participando de estas fiestas que rescatan la identidad y la cultura neuquina, poniendo en valor a cada localidad. Las fiestas se han convertido en un atractivo turístico, además de recuperar las costumbres de cada localidad, y este atractivo es importante para el desarrollo de esta temporada.

En estas recorridas escucha las necesidades de los vecinos, ¿hubo alguna que lo haya sorprendido?

Yo llego a cada lugar a ejercer la escucha activa sin ninguna hipótesis. Soy nacido en la ciudad de Zapala, en el centro de la provincia, y antes de ser vicegobernador o presidente del banco (BPN), me ha tocado trabajar recorriendo la provincia de Neuquén. Voy conociendo cada localidad, su idiosincrasia y cómo se vive no sólo desde el punto de vista político. Quiero saber cuáles son sus sueños o proyectos a largo plazo y cuáles son sus problemas o necesidades actuales. Sorpresa no me generó, porque llego sin ningún prejuicio, pero sí veo distintas realidades en cada región, y también en cada ciudad incluso dentro de las mismas regiones.

¿Y cómo se traduce eso en los proyectos?

A partir de esa escucha activa vamos elaborando proyectos, muchos de ellos ya los estamos ejecutando, como el del boleto estudiantil universal gratuito que surgió de la escucha. Quiero citar un caso puntual de una chica de Loncopué que estudiaba Enfermería y nos contaba que viajaba a Neuquén capital una o dos veces por semana pero el boleto del traslado le hacía dificultoso seguir con su carrera. A partir de ese caso y el de otros jóvenes, trabajamos y sancionamos esta ley, que se va aplicar dentro de pocas semanas.

¿Hay proyectos que surgieron de esa forma y que piensa aplicar en caso de llegar a la gobernación?

Como parte de esta escucha también formulamos proyectos que van a ser parte de la plataforma, como por ejemplo el corredor de la ruta 6, poner en valor el paso Pichachén, que uniría El Cholar con la República de Chile, y que va a hacer un corredor para poner en valor toda la zona Norte, con Chos Malal, Buta Ranquil y Rincón de los Sauces hasta llegar a Octavio Pico. Eran los sueños de todas las familias de Rincón de los Sauces y de El Cholar, que pudimos unificar para hacer un proyecto federal. También nos pedían la ruta 7 que vamos a trabajarlo o, en la zona centro, la ruta 22 hasta Zapala así como está hasta Arroyito con doble vía. La idea es llevarlo en una etapa a Cutral Co y luego hasta Zapala. La realidad de cada región es muy distinta y vamos escuchando a todos, para ir priorizando cuáles van a ser los proyectos de la plataforma, con desarrollo para todas las localidades.

El gobernador Omar Gutiérrez deja su gestión con un Plan Quinquenal hacia 2030, ¿considera que esa hoja de ruta se puede ampliar o modificar a través de esta escucha activa?

Nos permite ampliarlo, la dinámica de crecimiento de la provincia es transformadora, es la provincia que más rápido se recuperó de la pandemia, es la provincia en la que más autos se venden, por ejemplo. La provincia creció un 15% en venta de automotores respecto del año anterior y, a nivel nacional, sólo creció un 5%. La planificación siempre tiene que ser dinámica, el plan 2030 es una hoja de ruta y vamos a seguir ese camino, pero vamos a incorporar la escucha activa y vamos a ser dinámicos para sumar nuevos proyectos que surjan.

marcos koopmann (1).jpg

¿Qué lectura hace de las campañas de la oposición, con esta desintegración de Juntos por el Cambio y con la alianza tan amplia que hay en Comunidad?

Somos el único partido de la provincia que definió sus candidatos a través de una interna el 13 de noviembre, que hoy nos permite tener los 57 candidatos a intendentes, presidentes de comisiones de fomento, y también consejeros escolares, diputados provinciales, la fórmula de gobernador y vicegobernador con Ana Pechén, que me acompaña. Eso nos fortalece de cara a los 100 días que vienen, y también eso nos diferencia de los proyectos. La provincia ha crecido al ritmo del MPN y nos centramos en ese camino de no construir la agenda política sino en la agenda de propuestas que nos plantea la gente, porque la parte política ya la resolvimos y ya tenemos nuestros candidatos. En estos 100 días vamos a escuchar lo que las familias necesitan. Lo que hagan el resto de los partidos políticos lo iremos viendo con el correr de los días pero nosotros ya tenemos nuestros candidatos.

¿Qué ventaja les da tener un candidato en cada localidad de Neuquén?

Eso es parte de la historia y la identidad del MPN, que se construyó de abajo hacia arriba y que le dio la misma importancia a cada localidad. Es tan importante Mariano Gaido en la capital como Malvina Antiñir en Manzano Amargo o Eliseo Díaz en Pilo Lil, y esa es la diferencia con el resto de los partidos. No diferenciamos a la gran ciudad que tiene la gran gestión de Mariano Gaido, que la ha convertido en la capital de la Patagonia, de las familias de Pilo Lil o de Manzano Amargo, a las que les queremos dar las mismas oportunidades. Nosotros no elegimos dónde nos va a ir bien, vamos a elegir siempre donde haya una familia neuquina y podamos transformar esa realidad.

El intendente Mariano Gaido anunció que iba a hacer coincidir las elecciones municipales con las de la provincia, ¿considera que lo beneficia hacer campaña juntos o aparecer juntos en la boleta única electrónica?

Positivo, porque siempre hemos trabajado en unidad. Generar las elecciones el mismo día tiene una ventaja desde el ahorro, no sólo para Neuquén capital sino en Zapala, por ejemplo, que van a ir a votar todos el mismo día. Sabemos que no hay elección en Plottier, en Plaza Huincul, en Villa La Angostura o en Rincón de los Sauces, pero esas cuatro localidades ya tienen su candidato a intendente definido por el MPN y nos va a acompañar el día de la elección, porque es un proyecto colectivo y plural. La fortaleza de Mariano es que ha transformado la ciudad de Neuquén, ha equilibrado los barrios con obras, y eso nos da fortaleza de cara al 16 de abril. Tenemos una relación muy buena porque somos amigos, nos conocemos de la vida, y hoy transitar este camino con amigos es mucho más simple y más llevadero.

¿Qué detalles puede dar sobre el boleto estudiantil gratuito de cara al inicio del ciclo lectivo?

Se está trabajando en el decreto reglamentario, la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Juventud y también está trabajando el Ministerio de Educación, para trabajar a partir del primero de febrero. Vamos a publicar en todas las páginas oficiales del gobierno de la provincia a dónde se tienen que registrar y cómo van a ser los beneficios y el uso del boleto. La ley es específicamente para el interurbano y hay otras ciudades como Neuquén o Zapala que ya tienen el boleto urbano. Si uno se tiene que trasladar a otra ciudad de acuerdo a su currícula, el boleto lo va a pagar el gobierno de Neuquén.

¿Por qué le da tanta importancia a esta ley?

Más allá del boleto, es invertir en educación y eso nos va a permitir la transformación de la provincia de Neuquén. Podíamos tener los establecimientos escolares y los estudiantes, pero si había una barrera para que se acerquen no podíamos dar la transformación educativa.

También se sancionó una ley de empleo joven, ¿nos puede dar más detalles?

Es una ley para que los jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran incorporarse a trabajar en la provincia de Neuquén sean beneficiarios de un crédito fiscal para las PyMES neuquinas, que va a ser compensado con los ingresos brutos por 12 meses, para los que den una oportunidad a los jóvenes. Ese crédito fiscal va de un 50% hasta llegar a un 100% de las cargas patronales. Es una ley que se trabajó, se debatió, se sancionó y se está trabajando en el decreto reglamentario para su aplicación. Eso hace que más empleo sea orientado a los jóvenes, porque la edad promedio de nuestra provincia está por debajo de los 38 años. Vamos a invertir también en el desarrollo de formación en oficios, escuelas de programación y escuelas técnicas para que tengan esas herramientas para incorporarse al empleo.

Marcos Koopmann - Enero 2023.mp4

¿Qué puede decir sobre los avances en conectividad vial en la provincia?

Mencionamos el corredor de la ruta 6, el de la 22 y también el corredor entre San Martín y Junín de los Andes. En estos días estamos llevando adelante las obras de la ruta 23, que es una obra desde Pino Hachado hasta Litrán, más el reasfaltado en Aluminé. En la primera quincena de febrero estamos licitando la obra del asfalto entre Loncopué y El Huecú, se reactivó la obra de la ruta 65 en Villa Traful. Son obras muy importantes porque una mejor conectividad va a fortalecer el desarrollo turístico de la provincia y así vamos a ampliar la matriz productiva generando empleo también en la cordillera.

Atravesamos un contexto internacional que incrementó la demanda de combustibles, pero el horizonte a largo plazo se centra en las energías limpias. ¿Qué desafíos plantea eso para la economía neuquina?

Estamos trabajando, hemos hecho el parque eólico entre Piedra del Águila y Picún Leufú. Dentro de muy poquitos días vamos a estar inaugurando el primer parque solar en El Alamito. Tenemos proyectos por casi mil megas en energías renovables que nos van a permitir no sólo cubrir toda la demanda de energía de la provincia de Neuquén sino abastecer a la Argentina con energías renovables. Hemos aprobado una ley que ya está vigente que es un fondo de desarrollo para tomar los recursos del gas y el petróleo, que son no renovables, para volcarlos a las energías renovables, la ciencia y la tecnología. Así, cuando se deje de consumir gas y petróleo en el mundo, vamos a tener una nueva matriz de trabajo con PyMES en Neuquén, en ciencia y tecnología, en turismo, en energías renovables, en logística y en producción primaria integrada. Esas son las (actividades económicas) que hemos definido pero que son dinámicas, si surgen otras con potencialidad también las vamos a integrar.