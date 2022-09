Koopmann: "Estoy seguro de que habrá internas en el MPN"

De campaña por el interior neuquino, Marcos Koopmann, precandidato a gobernador por la lista Azul del MPN, señaló estar “seguro” de que el 13 de noviembre habrá internas en el partido provincial, dando por hecha la participación del actual diputado nacional, Rolando Figueroa, quien todavía no definió si será de la partida. Koopmann indicó que ya están acordadas la mayoría de las precandidaturas a intendentes, que el sector Azul y Blanco de los petroleros tendrá participación expectante en la lista de legisladores y que serán parte de un eventual futuro gobierno. Ratificó que su compañera de fórmula será una mujer, cuyo nombre se consensuará con la conducción del MPN.

- Decidimos arrancar por el norte por lo que simboliza para el MPN esta zona. Estaremos en Varvarco, Manzano Amargo, Chorriaca y todas las localidades hasta mitad de semana para seguir después por la zona centro, llegando después a Neuquén. El MPN es esto, dar oportunidades como gobierno a todas las localidades, no importa si ahí viven 500 personas, 50 mil como en Zapala o 300 mil como en la capital.

- ¿Cómo se prepara para las internas? ¿Piensa que Rolando Figueroa va a competir ahí?

- Estoy convencido que el 13 de noviembre va a haber internas, estoy seguro que sí. No le presto a atención a las discusiones respecto a si va o no va. Y estamos atentos a los que nos dice cada vecino y vecina que nos encontramos en todos los rincones de la provincia, preparados y armando las candidaturas en cada localidad con muchísima fuerza porque vemos reflejado el trabajo territorial que habíamos hecho con las anteriores recorridas. Esto me da mucha fuerza.

- ¿Comparte las críticas que Gutiérrez, Sapag y Pechen formularon hacia Figueroa?

- No me voy a detener a pensar en esas cosas de la política que no resuelven los problemas de la sociedad.

- ¿Eso no forma parte de la política?

- Sí, pero lo que yo hago es escuchar, elaborar proyectos y propuestas, ratificando el rumbo de lo que está bien hecho y cambiando aquellas cosas que debemos mejorar o en las que estuvimos equivocados. El gran desafío por delante es transformar la Argentina desde Neuquén con Vaca Muerta y la propia realidad de Neuquén, planificando el equilibrio territorial, social y económico para los próximos cuatro años. En noviembre definiremos quién conduce este proyecto y lo vuelvo a decir: estoy seguro de que habrá internas.

- ¿Quién será su compañera de fórmula?

- Cuando vuelva del norte me voy a reunir con Marcelo Rucci y Guillermo Pereyra, después con Jorge Sapag, Omar Gutiérrez y Mariano Gaido y definiré lo que ya tengo en la cabeza.

- ¿Que la fórmula la integrará una mujer está confirmado o puede ser un hombre?

- Estoy trabajando para que sea una mujer y lo voy a hablar con ellos. Será una propuesta colectiva pero la decisión final la voy a tomar yo. El nombre lo tengo pero hay que consensuarlo. El 13 de octubre es la fecha límite (para presentación de listas), lo pensábamos resolver antes pero hoy cambió la composición interna a partir de la incorporación del sector Azul y Blanco. Tres días previo a la fecha ya tendremos todos cerrado.

- ¿La lista de candidatos a diputados provinciales ya está acordada?

- Primero cerraremos todas las intendencias, donde salvo Centenario, ya está casi todo listo, con Rincón en acuerdo pleno con la lista Azul y Blanca. Y en base a eso elaboraremos lo de diputados.

- ¿Los petroleros estarán en lugares expectantes en esa lista de legisladores?

- Sí y también tendrán participación en el Ejecutivo, porque vamos respetar esta construcción consensuada en base a ideas y proyectos, que incluye un plan de desarrollo más allá del gas y el petróleo. Y después tendrán una participación activa, no será un acompañamiento formal, participarán en lo legislativo y en el Ejecutivo.

- ¿Cómo seguirá su actividad de campaña de acá al 13 de octubre?

- El viernes después de lo de zona centro tendremos actividad en la Confluencia y volveremos después al interior, uniendo todos los puntos de la provincia, no nos quedará ningún lugar sin visitar. Posterior al 13 de octubre pensamos un gran acto en el Ruca Che o varios en las diferentes regiones de la provincia, sin dejar de lado la zona petrolera.