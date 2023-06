L-Gante: "Veremos si declara o no", afirmó su abogado

El abogado de L-Gante afirmó que no sabe si el músico declarará ante la fiscal que lo imputa por amenazas y privación ilegal de la libertad de dos personas, al tiempo que aseguró que una de las supuestas denunciantes apoya su libertad.

"Todavía no hablé con él. Vamos a ver cómo se encuentra y ahí veremos si puede declarar o no. No sé si pudo dormir o cómo está", reveló el abogado Alejandro Cipolla, luego de arribar a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez, donde el músico será indagado por la fiscal Alejandra Rodríguez.