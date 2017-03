La Academia va por una pirateada fuera de casa

Racing no gana fuera del Cilindro desde septiembre del año pasado. Cocca repetirá el mismo equipo de los últimos enfrentamientos.

Córdoba.- Diego Cocca no tiene dudas del once titular que saldrá a la cancha y que buscará romper el maleficio de no poder ganar fuera del Cilindro de Avellaneda, después de cinco fechas sin sentir el sabor de la victoria de visitante.

En el partido frente a Belgrano, que se jugará finalmente en el estadio de Instituto por los problemas del campo del Kempes (se negoció hasta última hora de ayer), la Academia tendrá a la dupla Gustavo Bou-Lautaro Martínez y al neuquino Marcos Acuña como armador del ataque racinguista.

Después de golear a Lanús (3-0) en la fecha pasada, Racing se ubicó séptimo, a sólo tres de Estudiantes, que por el momento sería el último equipo en clasificarse a la Copa Libertadores de 2018, objetivo al que buscan llegar los dirigidos por Cocca.

Al frente estará el Pirata cordobés, cuyo técnico, Leonardo Madelón, no le encuentra la vuelta al juego y aunque mejoró todavía no ha llegado el gol.

El partido, desde las 15 en barrio Alta Córdoba, será dirigido por Juan Pablo Pompei.