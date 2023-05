La acusación de un capitán de la Selección uruguaya: "A la Argentina la ayudaron para ser campeón"

La gran obtención de la Copa del Mundo por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 sigue siendo tema de conversación por el mundo del fútbol, aunque no siempre es para elogiar a Lionel Scaloni y sus dirigidos, sino, como en el caso de Diego Lugano en las últimas horas, fue para criticarlos.

Es que el capitán de la Selección uruguaya habló para un medio de su país, en donde fue consultado por los arbitrajes que hubo en Qatar, luego de que la Celeste se fuera eliminada en la fase de grupos, con un polémico arbitraje que despertó el enojo de los jugadores uruguayos. Y aunque en un principio Lugano no quiso decir mucho, luego acusó a la Argentina de haber sido beneficiada por los árbitros en el Mundial.

“A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas de que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero cuatro de los cinco penales que le cobraron, no fueron. Totalmente forzados. Eso es una realidad”, aseguró Diego Lugano.

“Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina, que supo aprovecharse de eso”, agregó.

“No voy a hablar de los arbitrajes del Mundial de Qatar, porque fueron una vergüenza. En Qatar agarré del brazo al pelado (Pierluigi) Collina y le dije: ¿Qué pasó con Uruguay? ¿Qué hicieron con nosotros? Y me dijo: ‘Fueron jugadas de interpretación’”, aseguró.

Además, se refirió a la elección de Marcelo Bielsa como entrenador de la Selección de Uruguay. “Obviamente soy hincha de los jugadores y de los técnicos uruguayos, pero hoy el fútbol está muy globalizado. Marcelo Bielsa es de los pocos técnicos que no son uruguayos que pueden dirigir a Uruguay. Vamos a ver jugar y entrenar otras cosas sobre este deporte. A nivel local puede sacudirnos un poco, precisamos una figura como Bielsa. También a la hora de jugar los partidos, porque incluso hasta en nuestro mejor momento en la selección seguimos teniendo algo de conservadores. No hay un jugador que haya sido dirigido por él que no hable maravillas. A nivel mundial nos posiciona, sin dudas”, cerró Diego Lugano.