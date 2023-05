La agenda deportiva del fin de semana

Domingo: Platense-Racing (16.30), Boca-Belgrano (19.00) y Talleres-River (21.30).

Premier League

Sábado: Aston Villa-Tottenham (11.00), Chelsea-Nottingham Forest (11.00) y Manchester United-Wolves (11.00).

Domingo: Everton-Manchester City (10.00) y Arsenal-Brighton (12.30).

City Arsenal.jpeg Manchester City y Arsenal pelean palo a palo en la Premier League.

Ligue 1

Sábado: PSG-Ajaccio (16.00).

Liga de España

Sábado: Real Madrid-Getafe (16.00).

Domingo: Espanyol-Barcelona (16.00).

Bundesliga

Sábado: Bayern Múnich-Schalke 04 (10.30) y Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach (13.30).

Tenis:

Viernes, sábado y domingo: Masters 1000 de Roma.

Básquet:

NBA

Viernes: Miami Heat-New York Knicks (20.30) y Los Ángeles Lakers-Golden State Warriors (23.00).

Domingo: posibles Juego 7 de las series Los Ángeles Lakers-Golden State Warriors, Denver Nuggets-Phoenix Suns y Boston Celtics-Philadelphia 76ers (horarios a confirmar).

nba.jpeg Se definen las finales de Conferencia de la NBA.

Automovilismo:

TC2000 en Rosario

Sábado: entrenamientos y pruebas.

Domingo: finales.

Boxeo:

Sábado: Janibek Alimkhanuly (Kazajistán) vs. Steven Butler (Canadá), por el título mediano OMB; Jason Moloney (Australia) vs. Vincent Astrolabio (Filipinas), por el título gallo vacante OMB; y Rolly Romero (Estados Unidos) vs. Ismael Barroso (Venezuela), por el título interino súperligero AMB.