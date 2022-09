Carolina Durán tiene 17 años y desde hace un tiempo tomó conciencia de que los jóvenes a su edad no salen preparados para el manejo de vehículos. Sobre todo en estos tiempos donde las ciudades son un caos y ni conductores y ni peatones se respetan.

velocidad seguridad vial.jpeg

Carolina es alumna del 5° año “C” turno tarde de la Tecnicatura en Hidrocarburos y quiso aportar al debate sobre el respeto de las normas viales, junto a la agrupación Estrellas Amarillas de Centenario, de familiares víctimas de accidentes de tránsito, y dedicada a difundir la concientización en seguridad vial.

“Todo empezó cuando hizo el curso de manejo para sacar el carné. Soy menor y mis padres me tuvieron que autorizar. Fue un curso de un mes y la realidad es que no ve demasiado desde lo teórico más que unos folletos. Y en la práctica menos, es un trámite, una clase rapidita”, contó Carolina a LMNeuquén.

El proyecto fue presentado por la joven y uno de los vicedirectores del colegio técnico, Gustavo Salgado. Lo hicieron ante la titular del CPE, Ruth Flutsch, a la Dirección de Escuelas Técnicas del CPE, a cargo de Oscar Frassone, y por parte de la comuna, a la subsecretaria de Transporte, Melina Cuello y la directora de Educación Vial, Micaela Flores.

Grupo Estrellas Amarillas .

“Esto tiene otros objetivos, que es concientizar y promover la educación vial; también crear técnicas de conducción para evitar los accidentes de tránsito, promover la confianza y conciencia en las calles. La gente no tiene conciencia, cruza por cualquier lado y los vehículos no respetan nada”, indico Carolina.

Carolina sostuvo que las condiciones para sacar la licencia de conducir son relativamente fáciles de sortear en la provincia y en la ciudad y que las autoridades no se detienen en profundizar los conceptos de seguridad vial para que haya una “real conciencia” a la hora de la conducción de vehículos.

“Más que nada falta teoría, conocer en profundidad la Ley Nacional de Tránsito, cómo circular como conductor y como peatón. Falta mucho de eso, incluso cuando fui a sacar la licencia es una clase rapidita y eso fue todo”, añadió la joven.

También sostuvo que pretende acompañar la lucha de Estrellas Amarillas para la aprobación de la ordenanza de Alcohol Cero, que también se impulsa desde el gobierno provincial en todo el territorio neuquino.

Carolina Durán.jpg

“Las tolerancias cero al alcohol y la conducción segura, y las condiciones de renovación de la licencia de conducir y cómo se las otorga a los menores de edad, me parece que son temas para evaluarlos, con trabajos prácticos en la clase y también de manera práctica con todos los alumnos”, indicó Carolina.

En ese sentido dijo que en el proyecto hay opciones para que los alumnos del último año del colegio secundario puedan hacer las prácticas de manejo. Una de ellas es la pista de Educción Vial, propiedad de la Municipalidad, a la vera de la Ruta 7 y al lado del cementerio. Y otra es en el Autódromo de Centenario.

“Somos una escuela que si es de Vaca Muerta como la llaman, podemos tener contactos con empresas petroleras para que puedan hacer donaciones o préstamos de vehículos y hacer estas prácticas importantes para los jóvenes que se inician en el manejo”, dijo la joven que cursa el 5° año den la EPET 22.

“También agradecimiento a Estrellas Amarillas que más me han apoyado en este proyecto y no hay forma de expresar el agradecimiento para ellas. Y al señor Koopmann (Marcos, vicegobernador de la provincia) y Lucas Renda por apoyo a mi persona, que me llamaron personalmente”, concluyó.