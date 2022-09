Desde el jueves por la noche, cuando el Senado aprobó el proyecto de ampliación de la Corte Suprema, comenzaron los cálculos sobre las chances que tendrá en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene los votos para transformarlo en ley. El proyecto plantea que el máximo tribunal tenga 15 miembros y fue producto de una negociación con aliados provinciales. Producto de la falta de votos, el oficialismo redujo sus expectativas y aceptó reducir la composición original, que había establecido en 25 miembros con un proyecto que contó con el respaldo de 16 gobernadores peronistas.

El giro que recibirá Diputados concentra dos meses de negociaciones . También hubo un amague fallido de sesión a principios de agosto. Fue luego de una durísima batalla legislativa para aprobar la reforma del Consejo de la Magistratura, que pasó a la Cámara Baja y no puede avanzar por la falta de votos. Con ese mismo entramado de apoyos, el interbloque del Frente de Todos buscó llevar al recinto el texto hace 50 días y se encontró con que no contaba con los respaldos suficientes porque el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá se fue de viaje al exterior para manifestar su desacuerdo porque habían ignorado su propuesta de elevar a nueve la composición. Lo mismo sucedió con el rionegrino Alberto Weretilneck que había impulsado un texto con 16 miembros y no estaba dispuesto a aceptar una estructura mayor.