La Angostura: un futbolista fue apuñalado tras un partido

“Cuando me llama el delegado que estaba en el lugar me dijo que lo habían apuñalado, pero empecé a averiguar y era un corte. Lo asistieron y le dieron dos puntos”, explicó Herrera y agregó: “No sabemos con qué fue lastimado, si fue un vidrio o un cuchillo. Igualmente, no fue una herida profunda ni de gravedad”.

Por lo ocurrido, el joven de 20 años debió ser trasladado al hospital local para que se le realizaran las curaciones pertinentes. Luego, junto a las autoridades del club que los acompañaron, se dirigieron a la Comisaría 28 donde radicaron la denuncia por la agresión.

“La denuncia se hizo para dejar asentado lo ocurrido. Además, al ser una institución deportiva tenemos que cuidar a nuestros chicos, a los jugadores, a sus familias”, sostuvo el presidente del club, quien explicó que tampoco se pudo identificar al agresor por lo que la finalidad de la denuncia fue alertar sobre la falta de seguridad en el partido.

“El tema acá es la seguridad. En el lugar había dos policías, que generalmente eso lo maneja la seccional, de acuerdo al partido. Siempre tiene que haber sí o sí dos policías por los árbitros, pero puede haber más”, detalló Herrera.