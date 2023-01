La Bahía de Oro que se viene y la historia "a lo Tarzán" de Pablo

Hay que verlo perderse entre las ramas, juntando y quitando leña del suelo, despejando el área a los hachazos limpios, acampando sin luz. Es una suerte de "Tarzán" local que nos cuenta un poco cómo surgió la iniciativa que se convirtió en su motivo de vida y le permitió reinventarse tras un grave accidente que lo alejó de la fuerza de seguridad y lo dejó en terapia intensiva.

image.png

"Yo estoy en rehabilitación por accidente de tránsito. Casi retirado por esa desgracia, con mucho tiempo libre. Estaba tratando de no caer en depresiones y me percaté de que arrojaban basuras en el Río Negro, lo que me dolió mucho. Soy fanático del medio ambiente, me capacité mucho y como a la vez estudié diseño visual, decidí crear una página Amigos de Río con la idea de generar contenidos sobre los problemas ambientales en la región. Empezamos a crecer, mi intervención en la Radio De Oro nos facilitó todo. Y en este hermoso lugar empezamos con mi núcleo familiar y amigos en enero de 2022, todo a pulmón", comenta tras un exitante recorrido en lancha.

"Presentamos el proyecto en septiembre del año pasado (el 688/22) y se aprobó lo de 'paseo costero ecológico y viveros municipales' para recuperar el lugar", celebra el forzudo muchacho.

"El logro más grande fue la apertura del camino, en conjunto con vecinos. Hoy somos 32 personas trabajando voluntariamente y con pasión. Obras Públicas nos indicó el trayecto, fue duro, había bastante vegetación. El municipio nos brinda la parte técnica y entre todos vamos a conformar el mejor paseo del Alto Valle", augura lleno de confianza.

image.png

"Es un lugar desconocido, virgen, especulamos encima con que se halla libre de contaminación. Tenemos la ventaja de estar a 7 kilómetros de la Isla Jordán, alejados, acá no hay desagüe que desemboque en nuestros paseo costero. La primera muestra que se tomó nos dijeron in situ que estaban bien, falta la confirmación del laboratorio pero sospechamos que es el mejor tramo del Río Negro", agrega sonriente.

image.png

¿Cuándo estará apto y terminado? "Este verano ya no llegamos, también nos falta incorporar guardavidas, pero de a poco toma forma. Se trabajan sobre los caminos y vamos a competir con Neuquén, al menos dejame soñar. Queremos que la gente disfrute todo el año, la playa, el bosque, armar feria de artesanos etc...", se embala.

Zafó de la muerte

El "Tarzán" de Oro trabajaba en la policía neuquina cuando un grave accidente en moto truncó su carrera. "Hasta ese momento era personal táctico de UESPO en Policía del Neuquén. Actualmente soy sargento ayudante con 17 años de antigüedad. Cuatro fracturas y tres trombosis me hicieron dar un paso al costado y reinventarme. Estuve en terapia intensiva, la pasé mal", recuerda ese traumático suceso.

image.png

Algo mejor lo esperaba. Como a los vecinos de Oro, Cipo y todo el Alto Valle. La Bahía, un paraíso natural, el sueño de Pablo y de la comunidad entera que se hará realidad si todo sigue como hasta ahora y que algunos, con recaudos, ya disfrutan.