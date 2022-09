La bailarina contó qué dicen los mensajes que se mandó con L-Gante tras su noche en el hotel

Luli Romero brindó una entrevista online al periodista Juan Etchegoyen, donde dio su versión de los hechos: "dicen muchísimas cosas que no fueron ciertas, la verdad que me involucraron en algo que nada que ver, nunca hice nada con él, nunca estuve con él, nunca charlé con él, a mi me llama la productora para laburar con él”, relató.

Romero explicó que esta situación le generó problemas familiares. "Mis hermanas y mi mamá pensaron que era verdad y se enojaron, todo el mundo piensa que es verdad... Recibo mensajes donde me dicen lo peor... me amenazaron los fans de la mujer de él", detalló.

La supuesta amante de L-Gante rompió el silencio.mp4 La supuesta amante de L-Gante dio su versión de los hechos en un reportaje online.

La bailarina confesó que no está acostumbrada a que se hable de ella pero que no le quedó otra opción que decir: “que piensen lo que quieran". Aunque también sintió que "tenía que salir a decir que nada que ver, es más lo de Facebook fue armado, yo no tengo nada que ver, yo la estoy pasando muy mal con todo esto, se me rompieron relaciones familiares y amistades”, completó Luli.

Y explicó que habló con la mamá de la hija de L-Gante, de quién el cantante estaría separado. “Con Tamara Báez fue la primera persona con la que hablé y obviamente que aclaramos las cosas. A las única persona que le di explicaciones fue a ella. No estaba enojada, fue muy amable y me habló súper bien", concluyó.