La bailarina neuquina que pide ayuda para cumplir su mayor sueño

Candela nació sabiendo que la danza es su vida. No hay dudas de ello y en cada palabra que usa para describir su amor por este arte se siente la emoción. El destino tenía para ella preparado descubrir su pasión con apenas dos años y medio. Quien hubiera creído que ver a su prima y otras niñas bailar en un estudio de danzas la llevaría a conocer lo que hoy la apasiona.

“Mi prima iba a clases de danza y mi tía la llevaba. Un día fuimos con mi tía a dejarla (ella me cuidaba) y la esperamos afuera del estudio. Fue ahí que a través de la ventana veía lo que hacía y la copiaba”, recordó en LMNeuquén de aquel primer encuentro con la disciplina.

Fue la maestra Miriam Méndez que al ver la situación la invitó a pasar. No había dudas, en un grupo de alumnas de 5 años, Candela con tan solo tres sorprendió a todos. “Mi mamá tenía un poco de miedo porque era muy chica”, sostuvo la joven que hoy vive en Buenos Aires, pero creció en Centenario donde vivió hasta el 2019.

WhatsApp Image 2023-01-16 at 22.30.11.jpeg

No siempre se tiene con mucha claridad definida la pasión, pero Candela desde muy chica dijo que quería ser bailarina. “Lo comentaba a mi familia y profesores, pero se reían o no me creían. Tenía muy buenas notas en el primario y secundario. De hecho, esperaban que estudiara medicina o abogacía, pero siempre tuvo claro que solo quería bailar”, dijo la bailarina que ha participado en comedias musicales de compañías neuquinas.

Hoy vive en Buenos Aires donde estudia en la Universidad Nacional de las Artes que conoció gracias a su paso por la Escuela Experimental de Danza Contemporánea. “Si no hubiera pasado por esa escuela no habría entendido lo que es dedicarse a la danza”, aseguró la joven que es apasionada por la danza contemporánea y el jazz.

En la Universidad Nacional de las Artes, Candela cursa la licenciatura en Composición coreográfica y en 2023 la podría llevar, con la ayuda de todos, a vivir una experiencia única en el viejo continente. “Disfruto mucho este ambiente. Es todo en mi vida. No me imagino haciendo otra cosa”, sintetizó.

WhatsApp Image 2023-01-16 at 22.30.11 (1).jpeg

Sobre el viaje a Barcelona por el que pide colaboración económica, Salazar contó que fue seleccionada en un programa de movilidad internacional. “La universidad tiene convenios con universidades del mundo, me postulé y quedé”, dijo emocionada sobre este que es un logro importante en su joven carrera.

La idea del viaje es cursar el cuatrimestre en el exterior del 30 de enero al 16 de junio del 2023 y para Candela es “un sueño” tanto en lo personal, el contacto con otras culturas y hasta la experiencia de tomar clases de otro nivel. “Siento que puedo traer mucha información que acá no está o quizás dicha de otra manera. Me imagino cosas lindas que puedan pasar”, acotó ilusionada por armar sus valijas y emprender un nuevo desafío.

Candela no está sola y destacó el apoyo y acompañamiento de su gente. “Tengo un muy lindo grupo de personas. Mamá, papá y mis dos hermanos. Desde el primer día que me postulé estuvieron alentándome. Hubo ventas, mucha difusión, gente que no me conoce y que hizo su aporte. Me emociona, es un mimo al alma”, dijo agradecida por quienes compartieron la publicación que también la hizo en las redes sociales y al mismo tiempo en la vía pública.

Para colaborar con Candela: CVU: 0000003100023158884072 Alias: Candela.S.1 Cel. 2995126067

“Nuestra situación económica no permite darnos lujos. Mi mamá es docente jubilada y mi papá es trabajador independiente. Hacen un esfuerzo enorme manteniéndome en Buenos Aires. El dinero es mucho y solo el pasaje está 500 mil pesos” contó sobre lo difícil que se hace reunir el dinero que la lleve a concretar uno de sus tantos sueños.

Y sí, uno de los tantos sueños, porque si de sueños se trata son muchos y se animó a compartirlos: “Poder vivir de esto, poder tener una vida estable viviendo de la danza” y fue por más. “Sueño con estar en compañías en calle Corriente y por qué no en Broadway o una compañía que de giras por el mundo”, profundizó.

El pedido de Candela.jpg

El esfuerzo que no se ve

Candela invitó a la reflexión de la sociedad y de los gobiernos, sin importar las banderas políticas. “Dentro del mundo de las artes, la danza es la más marginada. Uno siempre ve las luces, el maquillaje y lo lindo, pero atrás hay esfuerzo, dolor y frustración, que también son lindas porque te enseña a crecer mucho, pero no es valorada lo suficiente”, sostuvo esperanzada por lograr la “visibilidad de la danza”.

“Se necesita una sociedad más curiosa del arte. El arte de la danza es una combinación de otras artes y llena y mima el alma. Además de unirnos. Siento que los gobiernos hacen lo que pueden con lo que tienen y necesitamos que no todas las obras sean a pulmón, es muy difícil hacer una obra desde cero”, concluyó.