Es común que los actores, cantantes y artistas en general reciban regalos de su público, ya sea que se los envíen o se los entreguen luego de alguna presentación. Tal fue el caso de un comediante que pasó por la ciudad de Neuquén con su show de stand up y algunos de los asistentes le entregaron obsequios un tanto extraños .

El pasado 19 de mayo, Lucas Upstein, un reconocido comediante, pasó con su espectáculo por la capital neuquina y vivió una bizarra situación con dos jóvenes que asistieron al teatro en el que realizó su stand up. Así lo reveló durante la presentación que hizo en Corrientes.

"La semana pasada fui a actuar a Neuquén. Cuando termino el show, un chico se me acerca y me dice 'te traje este regalo'", comenzó en su relato el artista. Y siguió: "Cuando abro la bolsa era un tarro de mermelada, lindo... no tenía mermelada adentro, tenía pelo, pelo humano, hasta el tope".