La Bomba se puso pesada

La declaración sorprendió a los presentes, quienes en su mayoría no acompañaron a la artista.

La situación, que fue registrada por la cámara de un celular, se viralizó luego de que Ángel de Brito compartiera el video en la red.

La tucumana está en pie de guerra con Viciconte a partir de un cruce de reconocimientos mutuos que tuvieron en Showmatch. El entredicho terminó con denuncias de agresiones fuera de los estudios. Al parecer, Gladys y su novio intercambiaron golpes y empujones con un grupo de adolescentes seguidores de la capitana del equipo verde del ciclo de juegos de Canal 9.

Rechazo porteño: “Me dicen ‘andate, gorda, tucumana, volvete a Tucumán’”, dijo Gladys sobre los porteños.

Que la defiendan: Lanzó la Bomba luego de decir: “Vamos a hacer cag... a la mina esta, la Viciconte”.

Contra los porteños

El descontento de la Bomba fue más allá de la disputa que mantiene puntualmente con Viciconte. “Me quieren echar y me dicen ‘andate, gorda, tucumana, volvete a Tucumán’. No porteños… Algunos, pero no pueden hacernos esto. ¡Ahí hay que hacer el aguante, eh!”, afirmó Gladys en su show, arengando a la multitud.

En sintonía, el presentador de su banda acotó: “Se creen que el interior no existe. Le vamos a demostrar a Buenos Aires que los tucumanos estamos presentes”.