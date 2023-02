La bronca de la mamá de Agustina por un desubicado comentario sobre el femicidio

En el texto, una mujer le escribió: "Te entiendo madre y acompaño tu dolor, muchas fuerzas. Pero también me pregunto si usted no se daba cuenta de que el dueño del depto la andaba jodiendo a Agustina, o ella nunca le comentó que ese tipo (Parra) la molestaba. Porque quizá se podría haber evitado enseguida".

Desubicado cometario en redes por el femicidio de Agustina

El despiadado comentario recibió cientos de reacciones de enojo y tristeza por parte de otras personas. "Que mensaje más desagradable por favor, de esta gente hay montones", "Si esta chica supiera lo que está pasando esa mamá no se atravería a escribir eso. Empatía gente" y "No discutas mamá, hay toda clase de personas que te harán flaquear, no conteste ni te desanimes, vos sos mucho más que esta clase de personas", fueron algunas de las respuestas para contener a Silvana.

Cabe recordar que la mamá de Agustina viene encabezando una difícil lucha desde hace meses por el femicidio de su hija. Nunca bajó los brazos e hizo todo lo posible junto a su familia para que se descubriera la verdad. La investigación había apuntado hacia un posible homicidio en ocasión de robo, pero finalmente la causa dio un giro repentino.

Pablo Parra, el dueño del departamento en el que la joven fue hallada agonizando, quedó detenido y fue acusado por el femicidio, luego de que el perito Eduardo Prueger -contratado por la familia- lograra recabar pruebas científicas contundentes en su contra.

Agustina era oriunda de La Pampa y se encontraba en Cipolletti estudiando la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Comahue para cumplir uno de sus mayores sueños.

Agustina Fernández

"¿Quién iba a saber que un mal nacido nos cambiaría la vida?"

En otra publicación de Facebook, plataforma que Silvana utiliza a diario para mantener vivo el recuerdo y la lucha por Agustina, se preguntó quién iba a saber que "un mal nacido nos cambiaría la vida".

"De repente, la rutina es otra, los días pasan sin saber qué día es, ni importa la hora. Me encuentro prendiendo velas en tu nombre, hablándole a un pájaro, mirando la luna, admirando una mariposa. Te escribo en el vidrio empañado de la ducha, te cuento mi día en mis momentos a solas en el auto, camino al trabajo", expresó en el texto.

Y agregó: "Quién iba a saber que con abrazar tu ropa y sentir tu olor, siento miedo de perder las poquitas cosas tuyas que van quedando en casa. Mirando tu foto y me hablas con tus ojos. Quién iba a saber que las fotos a partir de ahora serían sin tu presencia, que papá simula sonreír en cada nueva foto, que insisto por favor que sonría".