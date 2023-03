La calentura de Cande Tinelli con un programa de América: "Son vintage, dejen ser"

No puede evitarlo, y parece incluso hasta buscarlo, Cande Tinelli está pasando una de sus etapas más mediáticas, y cuando no queda envuelta en una polémica, se asegura de quedar en el medio igualmente. Esta vez, la hija de Marcelo Tinelli se peleó con un programa de América, canal en el que dicen que su padre podría desembarcar para ser jefe de programación, y también canal en el que trabajó hace pocas semanas, cuando estuvo en LAM.

Sin embargo, esto no pareció agradar a Cande Tinelli, quien no evitó mostrar su enojo ante este debate. Desde sus redes, la hija de Marcelo Tinelli explotó, le sacó una foto la pantalla, en donde se puede ver el zócalo “Famosos y su adicción a las cirugías” y escribió: “2023. ¡Qué vintage esto! Dejen ser, basta de hablar de cuerpos ajenos. Ya quisieran hacerse cirugías".

Cande Tinelli enojada 2.jpg

Cande Tinelli siempre se ha mostrado de las cirugías estéticas, y a diferencia de otros famosos nunca ha ocultado haberse hecho. Una vez incluso le preguntaron en Instagram cuantas se había hecho y sin temblarse el pulso reveló la increíble cifra: 359.

En otra ocasión, fue más tajante y reveló una de sus operaciones más importantes: "Para los que me preguntan (real) si me puse glúteos les cuento que sí, hace un tiempo ya con el número uno. Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago".