La calentura de Cinthia Fernández por las críticas a su cumple "low cost"

En sus historias de Instagram, la ex vedete mostró todo lo que había comprado para la cena que iba a compartir únicamente con sus hijas: los ya mencionados sanguchitos, las gaseosas y la torta de chocolate. Con lo que la modelo no contaba era que le criticaran la comida que eligió para su festejo.

"Bueno, podemos hablar por favor de mi cumpleaños... 'Sanguches de miga, gaseosas y chocotorta, en el cumpleaños low cost de Cinthia Fernández'. Estos títulos totalmente pedorros, me encantan. Si mal no recuerdo, TN era el que me había juzgado por la cascada que puse de 2 millones de pesos", comenzó diciendo la panelista en sus historias.

"No hay nada que te venga bien, ni un cumpleaños low cost ni la cascada de 2 millones de pesos. Total, te garpan mis clicks y me seguís criticando... Una cosita, sanguches de miga no compré. Gaseosas y chocotorta, sí mi amor. Me encanta porque la gente que me sigue, ven buenos precios y sacan ideas, ayudo a un montón de emprendedores. Ahí va, mi cumpleaños low cost", agregó, muy enojada Cinthia.

Finalizando, Cinthia explicó por qué no prefiere festejar su cumpleaños: "Me encantaría saber quiénes son las mentes brillantes que están trabajando en los portales, te juro. Ay, Dios mío, chicos... Con las crisis que estamos viviendo, ¿hacen falta esos títulos de mier...? Igual, el sábado hago tremenda fiesta. Quiero decir que mis amigos me sorprendieron, yo soy un poco ortiva, no festejo porque tengo el cumpleaños de mis hijas bien pegadito. Entonces, hicimos algo sencillito, low cost. A mí me encantan las cosas low cost. Ojalá tengan muchos clicks gracias a mí, amor. La low cost, guacho. Sorry que no sea tan top, gordi".