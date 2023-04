La calentura de Coti de Gran Hermano: amenazó a dos ex compañeros

Sin embargo, al parecer hay quienes no lo entendieron así y siguen cuestionando su accionar dentro de la casa sin piedad y a sus espaldas. Al enterarse de esto, no pudo contener su bronca y se descargó en un tuit.

Coti Romero- Gran Hermano.jpg

“Me callé en su momento porque no estaba bueno cagarle lo que estaba viviendo Marcos, pero no se metan conmigo. Me tienen los huevos por el suelo”, disparó sin piedad con este mensaje enigmático contra sus ex compañeros.

Gracias a sus seguidores, se pudo saber que estaba hablando de Romina Uhrig, quien terminó cuarta y muy enojada con ella, y también de María Laura, más conocida como Cata, que tuvo un paso sin pena ni gloria por el certamen.

La forma en la que Coti se enteró que Cata y Romina habían estado hablando a sus espaldas fue a través de un video de Nacho Castañares en una reunión que hizo la ex diputada con sus compañeros más cercanos.

Coti Romero-Gran Hermano.jpg

En medio de su enojo, la pareja del Conejo no se quedó sólo con eso, sino que redobló la apuesta y contó que no es la primera vez que sucede: “Las escuché hablar horriblemente de Marcos en maquillaje. De la bronca que me dio, salí volando y Agus me tuvo que calmar”.

Rápidamente los seguidores se hicieron eco de esta situación alegando que Marcos siempre se portó bien con ellas pero igual lo critican. Por su parte, Coti Romero no tendrá problemas en enfrentarlas en el caso de que se repita otra situación similar. Ella ya puso el grito en el cielo como advertencia de lo que puede llegar a suceder.