La Cámpora, más dura, volvió a embestir contra Alberto Fernández

Según Larroque, el gobierno no ha cumplido con las expectativas de la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la pobreza y la creación de empleo. "El hecho de que no haya hecho cosas bien no es culpa del peronismo", dijo el dirigente camporista. Y agregó: "Si hubiera hecho las cosas de manera clara no hubiera existido la mesa del 16 febrero y el peronismo hubiera ido por la reelección de Alberto".