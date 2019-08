La carrera por vender gas a Chile

Las exportaciones hacia Chile son la principal esperanza para sostener el desarrollo del gas en Vaca Muerta en el corto plazo. Para el verano, época en la que se desinfla el mercado argentino, colocar producción en el país vecino será el único plan que tendrán las productoras.

“Es eso o parar la fábrica”, sintetizó el consultor Luciano Codeseria, socio director de la firma Gas Energy Latinoamérica, en diálogo con +e.

“Es un momento especial para los chilenos, para aprovechar que Argentina necesita exportar. Es la exportación contra el cierre de pozos”, agregó.

Según el consultor, los precios de los próximos contratos de gas tenderán a bajar por la gran competencia que habrá entre las productoras que operan en Argentina para colocar gas en el mercado chileno.

Además, la reciente norma que autoriza los contratos en firme por un volumen de hasta 10 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de exportación, entre el 15 de septiembre y el 15 de mayo, habilitó a Tecpetrol a exportar gas de Fortín de Piedra, el principal campo de shale gas de Vaca Muerta.

“El productor argentino ve que el mercado interno es una malaria, entonces se va a apurar por cerrar contratos con Chile”, indicó Codeseira.

Los principales demandantes del gas argentino son las centrales térmicas. El ministro de Energía de Chile, Juan Carlos Jobet, destacó durante el encuentro público-privado que se realizó la semana pasada en Loma Campana, que el gran desafío del sector eléctrico es reemplazar el carbón por fuentes más limpias. El 40% de la generación de Chile hoy utiliza ese combustible altamente contaminante.

Según datos de la Asociación del Gas Natural (AGN), la descarbonización que impulsa el país trasandino abriría para Argentina un mercado de unos 16 MMm³/d final de 4 dólares el millón de BTU.

Codeseria consideró que es necesario “elaborar un modelo más complejo donde se tengan en cuenta todas las restricciones contractuales que existen”. “El gas de Vaca Muerta aún no tiene el cielo muy descubierto en Chile. Hay una serie de restricciones contractuales que le va a ser difícil sortear”, señaló el consultor.

“Detrás de todo va a estar la posibilidad de desplazar en términos de despacho económico al carbón. La política de descarbonización es lenta, las máquinas que están saliendo de servicio son centrales que no estaban generando, con lo cual no tienen un impacto efectivo. Estamos modelando a distintos precios de gas y de carbón para poder definir cuánto es el volumen de mercado”, explicó.

Para Codeseria, no hay dudas de que hoy el gas argentino compite con el carbón y que aún no desplazará al GNL. Según su experiencia en ese mercado, “al generador chileno no le está interesando tomar contratos en firme, prefiere interrumpibles por cuestiones de potencia y de cómo puede descargar esos precios contra el órgano encargado de despacho”. “No es tan sencillo movilizar el despacho en Chile, hay que hacer un trabajo bastante fino, no tanto para ver qué volumen de gas se contrata sino a qué precio y que tipo de contrato conviene”, consideró.

Más allá de la fuerte competencia para colocar producción en los próximos meses, a futuro el país vecino tiene una demanda potencial de unos 30 MMm³/d gas para diversos usos además de la generación eléctrica. Chile arrastra serios problemas de polución ambiental, no solo por la generación a carbón sino también por el consumo de leña para calefaccionar los hogares.