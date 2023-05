La cerveza no es una bebida alcohólica (y otras rarezas del mundo de las marcas)

La movida actual tiene que ver con una idea sin sal de la salud: si el cuerpo está bien, el resto llegará a viejo que es lo medicinalmente importante, sin ponernos a pensar en el fondo qué implica darse los gustos en vida. Urgando en estas ideas algo melancólicas y vitalistas es que derrapé sin darme cuenta por el mundo de estas marcas lowcalories y caí en la cuenta de un asunto que puede sacudir el mundo de las bebidas: para la ley de marcas la cerveza no es una bebida alcohólica. No nos están cargando. Es así desde 1957 y para el mundo entero.

Ese acuerdo estableció con criterio natural que había que proteger las marcas como valores a patentar. El problema que enfrentaban estos hombres de leyes era simple: ¿qué pasa cuando una marca comercial denomina a más de un producto?Si la distancia entre esos productos es lejana para los consumidores, razonaron, se vende por canales diferentes y en el fondo afecta a productos bastante distintos, no debería haber conflicto. El truco estaba en armar bien las categorías de bienes y servicios para que no superponerlas.

Establecieron las primeras categorías del acuerdo de Niza: del 1 al 34, productos, del 35 al 45, servicios. Ni más ni menos que grupos en los que uno registra una marca y puede explotarla. Lo curioso del caso es que en el rubro 33, bebidas alcohólicas, entra el vino, el whisky, los spirits, el vermuth y todo lo que se nos ocurra dentro del concepto bebida alcohólica con la excepción de la cerveza. Para el acuerdo de Niza, la birra es una bebida sin alcohol, comprendida en la insulsa categoría 32. Dice: “Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas”. Y continúa con una nota explicativa: “La clase 32 comprende principalmente las bebidas sin alcohol, así como las cervezas.”

Una cuestión inconfundible

Los pensadores de Niza, según el excelente artículo publicado oportunamente por CITMA.org (Crossingtheclass divide, September 2020), resolvieron el problema administrativo de las marcas que no chocan, pero dejaron un problema latente. Uno vque no podían ver entonces, pero que se presenta hoy: una marca de vino o whisky sin alcohol, por ejemplo, debería inscribirse en la categoría 32.

“Tomemos como ejemplo a Seedlip –escriben CITMA–. Registró su marca comercial en la UE para "bebidas sin alcohol; agua; aguas saborizadas" en la clase 32 en 2014. El propietario de una marca históricamente registrada para "ginebra" en la clase 33 podría no haberse preocupado por esta solicitud (de hecho, pasó sin oposición), pero Seedlip se comercializa hoy y se consume como un destilado sin alcohol, lo que significa que es probable que se perciba como un competidor comercial de una marca de ginebra tradicional”.

Todo este galimatías tiene un pecado original que, más allá de las innumerables propuestas de reorganizar la cerveza en el marco de las bebidas alcohólicas, sigue sin resolverse: cuando se estableció esa diferencia se la hizo pensando en que la cerveza era una bebida baja en alcohol y que se vendía de otra forma. Que las compañías cerveceras vendían softdrinks en canales diferenciados. Quizás un truco de buen lobby.

Pero el menjunje hoy se pone más espeso entre las compañías de bebidas. Y se da el caso de marcas que nombran vinos como cervezas –y no están en conflicto– y viceversa. El matete parece venirse del crossing entre las categorías de la mano de las bebidas sin alcohol con marcas claramente etílicas como ya vemos hoy.En todo caso, será pasto para los buffet de abogados que se beberán la espuma de estos conflictos en el after. Lo que deja un regusto amargo –bitter, para decirlo en términos de bebidas del rubro 33– es que más temprano que tarde habrá un ajuste de cuentas entre marcas. Y no será de baja graduación.