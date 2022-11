La charla imperdible con el maestro Macaya Márquez

Con 17 mundiales y sus 88 años recién cumplidos (el 20 de noviembre pasado) Enrique Macaya Márquez es una palabra autorizada y siempre medida, incapaz de embanderarse detrás de un resultado que no tenga sustento futbolístico desde el juego. Por eso amerita conocer su punto de vista luego del triunfo ante México que coloca a la Selección Argentina nuevamente en carrera en este impredecible Mundial de Qatar.

Sergio Dovio, fotógrafo free lance, uno de los pocos que le va a la zaga en cuanto a coberturas periodísticas de los mundiales de fútbol (asistió a once) se enganchó en una jugosa charla con el veterano periodista. Imperdible por lo mesurados y acertados comentarios.

El segundo tiempo, el primero no me gusto, Creo que todavía está en deuda teniendo en cuenta un rendimiento general. Pero bueno supo sobreponerse a un tiempo que no había andado bien. Si bien el gol le abrió la puerta, pero bueno algo tiene que pasar.

Messi hoy fue la diferencia ¿no?

En parte, en parte. Pero con Messi solo no podes ganar.

¿Enzo Fernández es una alternativa?

Yo creo que sí.

Vio la pegada que tiene.

Entraron muchos y bien, vamos a ver qué pasa. Van Creciendo.

¿Tendría que ser titular Enzo?

Si. Yo creo que sí. Pero después vienen los problemas: ¿a quién sacas? ¿a quién ponés? ¿cómo lo formas? ¿qué querés hacer? Son ideas del técnico.

¿Ya vio algo de Polonia?

Si. Serio.

El delantero es bravo, Lewandowsky

Sí, pero Lewandowski no hizo nada todavía.

DSC_0414.JPG Robert Lewandowsky convierte para Polonia ante Arabia Saudita. Foto: Sergio Dovio.

Bueno no, hoy sí…

No hizo el gol que hago yo…

Sii (risas) la tenía fácil...

Claro ¡qué querés! Tenía la pelota y todo el arco.

Es un equipo que corre el polaco.

Seguro, además es un equipo serio que te puede complicar la vida. Eso está claro.

¿Se abrió un interrogante para los cuatro después de este resultado?

Si y esto esto es lo que tienen las copas mundiales.