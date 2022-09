La China contó qué sintió al pelearse con sus mejores amigas por Icardi

En este contexto, la novia del trapero Rusherking, contó qué aprendió de la amistad a partir de esta, según sus palabras, "dolorosa" situación. Remarcó que “jamás haría lo imposible para que alguien que no quiera estar a su lado, se quede”.

En diálogo con ¡Hola! Argentina, La China comentó: "Yo entendí que el que se quiere alejar, hay que dejarlo. No hay que pedirle a nadie que se quede en tu vida si no quiere".

"Yo mato por mi círculo íntimo de amigos y no concibo la amistad de otra manera. Tengo una forma muy libre de ser en cuanto a la amistad, en cuanto a los tiempos, las exigencias, los reclamos...", agregó la actriz. Además, dijo que: "A mí no me gustan los planteos en las relaciones amorosas, mucho menos en la amistad. Yo jamás le pediría explicaciones a un amigo de lo que hace o deja de hacer". Y si bien admitió que le dolió mucho haberse alejado de quienes eran sus amigas famosas, aclaró que hoy en día es muy feliz con su grupo de amigos.

"En su momento, sentí un dolor muy grande, no voy a mentir. Después entendí que, con los años, el círculo de amigos se va cerrando y me siento cómoda con eso", cerró con total sinceridad.

La China Suárez se encuentra en Madrid, España, para la presentación de "Objetos", la película que protagoniza junto a Álvaro Morte, conocido por su papel de "El Profesor", en la serie española de Netflix, "La Casa de Papel". El film se estrenará el 30 de septiembre en España.