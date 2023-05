La China Suárez amenazó con hacerle un juicio y Yanina Latorre le dio un flor de consejo

El nombre de la China Suárez suele estar vinculado a la polémica, ya que aunque quiera o no, siempre termina en el medio. El conflicto que protagonizaron este fin de semana Moria Casán y Mauro Icardi la volvió a poner en el centro de la escena, y gracias a eso se reveló que la actriz le habría iniciado acciones legales a Yanina Latorre.

Es que en medio de la discusión 2.0 que tuvieron Mauro Icardi con Moria Casán, la One le recordó su traspié con la China Suárez , refiriéndose a ella como “hoyo asiático”. Fue por eso que en LAM, mientras hablaban de la pelea, Yanina Latorre aseguró que la mención de la China Suárez en la discusión, y la manera en que la mencionó, fue una clara muestra que a la Diva no le gustó nada los dichos de Mauro Icardi.

“Pero eso lo contaste vos, ¿qué te hacés (la inocente) ahora?”, le dijo Ángel de Brito a su compañera. “Yo nunca le dije ‘agujero asiático con cannabis’”, se defendió Yanina Latorre. “Bueno, pero a vos te hace juicio, no a Moria. Treinta palos te va a sacar”, le recordó el conductor.

“No, acá tengo la demanda. Dice ‘monto indeterminado’. Es por ‘daños y perjuicios’ y estás vos también. En la carta documento estás vos, yo, y Mandarina. A mí me la succiona más que a vos”, aseguró la angelita.

“Pero a vos te va a sacar los 30 palos”, bromeó Ángel de Brito. Fue ahí que Marixa Balli le consultó cómo sigue el juicio. “El proceso quedó ahí truncado”, dijo Yanina Latorre que además aseguró que no debería reabrirse la causa.

Chinia Suárez Yanina Latorre 2.jpg

“Si estás desesperada por guita, Chinita, amora, a seguir levantando tipos millonarios en Miami, que a mí no me sacás 30 palos ni muerta. Ni muerta me los sacás”, la desafió la angelita.

“Dijo que el millonario no es el novio en un tweet”, agregó Andrea Taobada. “Bueno, no es el novio, ya lo dije: es el garche. Es el que le da laburo y le paga los pasajes. Desde el Wandagate fue el que le dio todo el laburo”, insistió Yanina. Fue ahí que a modo de chiste, Bali consultó cómo puede “conseguir alguien así”. “Escribile. La China te consigue”, aseguró Yanina.