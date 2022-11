La China Suárez reveló a qué le tiene miedo en su carrera musical

Cabe mencionar que la actual pareja de Rusherking está promocionando su nueva canción junto Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco. La canción es una cumbia y se llama “Ya no Quiero Verte”.

videoplayback.mp4 La canción de Eugenia "la China" Suárez con El Polaco

La ex Casi Ángeles, donde ya demostró su talento para el canto con la banda Teen Angels dentro de la serie, reveló que una de sus hijas, Rufina Cabré, es la que la incita e impulsa para que se lance en el mundo de la música.

“Ella me empezó a decir 'mamá por qué vos no cantás' cuando empezó a entender que yo estuve en 'Casi ángeles' y a conocer lo que yo había hecho”, expresó.

Además, continuó diciendo: “Y me dice 'es que no entiendo por qué no lo hacés si te encanta y estás todo el día cantando'... Y me daba mucho miedo, me da mucho miedo porque la gente es muy cruel, hace comparaciones y yo re sufro con esas cosas”.

Con relación a ello, demostró que tiene temor al que dirán, y que lo sufre mucho: “Todos sufrimos con eso, lo que pasa es que trato de llevarlo lo mejor posible y de no hundirme porque tengo tres hijos y porque es más fuerte mi deseo por todo lo que quiero hacer, pero es super duro eso y es algo que me da miedo... o se ríen o te boludean...”.