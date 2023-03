La clave es escuchar a la víctima, no se olviden

A la mujer, su ex pareja la golpeó en el rostro y le produjo lesiones en los ojos. A los fines judiciales, el hecho quedó calificado como “lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser ejercidas con violencia de Género”.

El acuerdo también incluía un aspecto más que controvertido: una reparación económica, a modo simbólico, de 7 mil pesos a pagar en dos cuotas.

Al juez de Garantías Gustavo Ravizzoli todo le cerraba respecto de la salida alternativa, pero la reparación simbólica le hizo ruido y cuando pidió escuchar a la víctima, las partes aclararon que no la habían podido localizar.

En ese extremo del proceso, Ravizzoli suspendió el acuerdo y brindó un plazo de cinco días hábiles para que la víctima ejerza su derecho manifestado en las distintas convenciones sobre la violencia y la discriminación de la mujer, la Constitución y las leyes vigentes “que exige en definitiva escuchar a la víctima, traducido en una escucha activa, libre y concreta de quien se encuentra en especial estado de vulnerabilidad cuya tutela debe garantizarse”, reza el juez en su resolución.

Llama la atención, a esta altura de la historia, se haya avanzado en un acuerdo sin escuchar a la víctima, pese a que tanto fiscalía como defensa deben trabajar con perspectiva de género y hasta han realizado capacitaciones obligatorias como la Ley Micaela.

La oferta simbólica vulnera aún más a la mujer y las mujeres. Guste o no las cifras hablan y este caso, nos traducen miradas. ¿Cuánto hay que pagar por golpear a una mujer? Y según entendieron las partes, con un par de compras en la verdulería o el almacen basta y sobra.

No obstante, el juez lo comprendió y vencido el plazo resolvió rechazar la probation hasta que se pueda escuchar a la víctima. Este es el único camino y no hay atajo posible, de lo contrario no habremos avanzado nada en la comprensión de los derechos de la mujer y de las víctimas.