La coartada de Parra y la "manipulación" de la investigación

Parra, relató el fiscal, salió del complejo a las 19.15 del 2 de julio en su auto. Aseguró que fue a ver a sus padres, pero no lo hizo por el camino más directo. Y no se hallaron imágenes de cámaras de seguridad que lo mostraran en el centro, donde ellos viven. Sin embargo, la Fiscalía no había podido torcer la versión de Parra hasta esta semana.

Según la querella, el auto de Parra volvió a ser visto llegando al complejo poco antes de las 20, en una actitud llamativa: apagó las luces unas tres cuadras antes del edificio en el que vivía.

En esos 33 minutos en los que no hay registros del auto se habría producido el crimen, según la teoría de la fiscalía. Pezzetta aseguró que en ese lapso Agustina envió un mensaje desde su celular, lo que confirma que estaba con vida. Y poco después, su teléfono se apagó. Lo mismo ocurrió con el teléfono que Parra había dejado en su casa, enchufado. El cargador del cable fue encontrado con manchas de sangre.

El fiscal afirmó que Parra quiso fingir un robo. Ingresó a su departamento desde una propiedad contigua, se llevó los teléfonos y revolvió el departamento luego del crimen. Salió por el mismo lugar, como hubiese hecho un ladrón.

Según esa hipótesis, fingir el robo fue el primer paso en la coartada del acusado, quien habría vuelto a su auto e iniciado un recorrido que incluyó dos compras en locales comerciales, en las que pagó con su tarjeta de débito. En una heladería quedó filmado.

Luego, volvió al edificio y "fingió sorpresa" al encontrar a Agustina agonizando, dijo Pezzetta. Parra pidió ayuda a un vecino. Según los investigadores, fue otro intento por simular la escena de un robo.

Los teléfonos, mil dólares y un bolso con ropa que Parra denunció como robados nunca fueron encontrados.