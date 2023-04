La cocinera que le pone "sabor rosarino" a la paella de Pehuenia

Paella Pehuenia.jpeg El ritual de tirar el arroz al disco gigante con más de 140 kilos de mariscos. Gentileza

La Colo, con identidad propia

María Emilia es hija de otro acérrimo colaborador del evento, Carlos Alberto Antonio Rovetto. Juntos comparten la pasión por la gastronomía y son cocineros. Tienen el característico Restaurante Mandra en el centro comercial de la Villa y son apasionados y cultores de la solidaridad. Les gusta ayudar de corazón al pueblo que los cobijó y los albergó para siempre.

“Todos en el pueblo me conocen como la “Colo”. Me gusta la gastronomía y también me gusta la actividad social. Hoy soy la presidenta del club barrial de Pehuenia y por suerte generamos un montón de oportunidades y actividades”, contó el Viernes Santo en contacto con LM Neuquén.

Agregó que “el club que presidoes más que nada social enfocado al deporte y a la cultura. En el marco de esas acciones comunitarias disponemos de distintos cursos, talleres y actividades deportivas. Cómo hockey, vóley y fútbol. En lo que es cultura disponemos de talleres de canto, ajedrez, artes visuales y ritmos”.

La Colo paella Pehuenia.jpeg La Colo Rovetto, cocinera voluntaria de la paella hace 10 años. Nació en Rosario pero es neuquina por adopación. Gentileza

Hay que destacar que la importancia de este club se lo da el hecho de que hace al menos 10 años y en forma mancomunada con el Cuartel Nº 20 "Héroes de Malvinas" de Villa Pehuenia tienen a su cargo la elaboración y distribución de la “Paella Gigante”. “Son dos asociaciones sin fines de lucro de la localidad y todo lo recaudado va en beneficio de las mismas”, resaltó.

El arte de la Paella

Detrás del evento gastronómico que distingue a Villa Pehuenia, y que es organizado todos los años por la municipalidad local, hay mucho trabajo y dedicación antes, durante y después del gran día que se presenta en sociedad.

“En lo que es la paella me encargo de toda la previa. Estoy, entre otras cosas, con el pedido de los ingredientes. El jueves Santo ya trabajamos más en equipo. Nos ponemos a cortar todo y hacemos la “Misamplás”. El viernes arrancamos temprano. A las 6 ya estábamos en el predio de la biblioteca y a las 7 prendimos el fuego y arrancamos con la cocción”, precisó.

En cuanto a los contenidos del plato gigante, apuntó que “la paella nuestra tiene 145 kilos de mariscos, lo que incluye tentáculos de calamar, anillos de jibia, mejillones, su salsa, langostinos con cáscara y pelados. Tiene todo lo que es verduras, unos 140 kilos aproximadamente. Además 120 kilos de arroz y 400 litros de caldo”.

Paellla Pehuenia_02.jpeg Los turistas fueron parte de la cocina de la paella gigante en Villa Pehuenia. Gentileza.

La “Colo” contó además todo el proceso de la elaboración “arrancamos a las 7 de la mañana con lo que es el fuego, a las 11 calentamos la paella e hicimos la cocción de los primeros mariscos y recién 12:15 pusimos el arroz y después de esperar unos 30 minutos empezamos a servir para alegría de la gente”.

El ritual de “tirar” el arroz

Una de las particularidades del evento gastronómico cordillerano es que vecinos y turistas pueden ser “chef por un día”. Esto es porque desde la organización los invitan a ser parte del proceso de elaboración del rico plato.

“Está buenísimo lo que es compartir con la gente que viene a visitarnos, por eso los convidamos desde temprano a quien quiera participar, a revolver la paella con las espátulas gigantes. En el momento del arroz repartimos bolsitas para que todos puedan sacarse fotos, tiramos todos juntos el arroz a la cuenta de 3 y es un ritual que tenemos para la paella y que todos esperamos y disfrutamos”.

Paella Pehuenia_01.jpeg El bomberito Aaron, otros de los voluntarios cocineros, en Semana Santa. Gentileza

Sobre el evento gastronómico, la “Colo” añadió que “tanto como presidenta y socia del club, y como gastronómica, es muy esperado porque se comparte un momento muy lindo, trabajando en equipo con estas dos instituciones y cómo se recauda plata para poder crecer con estas instituciones está bueno. Como gastronómica también es una experiencia increíble porque estamos cocinando para mil personas, hay que tener ciertos recaudos, pero siempre sale bien y vamos mejorando”.

También resaltó entre los participantes al niño Aarón Luengo que con sus 5 años es un ferviente colaborador de la paella y siempre vestido con su traje de “bomberito”. El pequeño cada año se transforma en el centro de atención y todos los flashes lo buscan. Con mucha determinación revuelve con todas sus fuerzas los ingredientes de la paella junto a su papá Jorge “Quito” Luengo, su mamá Belén Aravena y su hermana Nahiara. Todos conforman una familia bomberil y muy solidaria con todos sus vecinos y con aquellos que precisan de su ayuda y colaboración.