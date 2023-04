La comerciante del norte de Neuquén que ganó por un voto y será intendenta

“Tuvimos una elección muy reñida como todas las elecciones en Guañacos. El padrón general lo componen 361 votantes, de los cuales hay quienes no pudieron emitir su sufragio por distintas circunstancias. En esta elección se emitieron 349 sufragios. Ganamos por un voto”, expresó la flamante electa jefa comunal en contacto con LMNeuquén . El resto de los votos fueron emitidos en blanco. “Para nosotros fue una gran alegría, ya que con todo en contra pudimos ser los vencedores, gracias al apoyo y a la confianza de nuestros vecinos”.

Nueva en política

Alejandra Vázquez es comerciante y hace muchos años se radicó en este pintoresco pueblo enclavado a orillas del río del mismo nombre. “Hace 18 años aposté a este pequeño pueblo que me dio la posibilidad laboral como comerciante para quedarme”, expresó. Está casada, tiene tres hijos y dos nietos. Nació en el paraje Pichi Neuquén, cerca de Manzano Amargo. Es hija del matrimonio de crianceros compuesto por su madre Marta La Torre y su padre Julio Argentino Vázquez.

Así transcurría su vida hasta que le llegaron varios pedidos para que participara como candidata a nivel local. “Hace tres meses atrás no podía creer cuando de a uno los pobladores se acercaban y me proponían que fuera como candidata. En un principio no acepté la idea porque había que competir con un candidato del MPN, que en la localidad tenía una elección a su favor y un gobierno provincial que lo apoyaba 100%”, contó Vázquez.

CON REFERENTES PCIALES (2).jpg

Una alternativa en ese escenario político complicado fue apoyar la candidatura de Rolando Figueroa. “Tenía que ir con Figueroa y su compañera de fórmula Gloria Ruiz que al igual que nosotros iban en contra de la corriente. Eso hacía más difícil mi decisión. Finalmente, después de mucha insistencia, acepté y convoqué a ser mi compañero de fórmula a Ramón Villanueva, un joven de la localidad, que como yo vivimos en Guañacos y somos independientes”.

Sus sueños para el pueblo

La flamante presidenta comunal electa precisó que, a pesar de ser nueva en la arena política, tiene la convicción de poder llevar adelante un trabajo que le permita mejorar la calidad de vida a todos los vecinos sin distinción de banderías políticas. “Ahora solo deseo trabajar para mi querido Guañacos y para todos y cada uno de los pobladores. Somos una comunidad muy chica y nos conocemos todos. Tenemos muchas cosas por hacer. Nos hacen falta muchas instituciones como Epen, Epas, ISSN y un Gimnasio Deportivo", sostuvo Vázquez.

Y continuó: "También servicios públicos importantes como el gas y un sistema de red cloacal”. En esa línea y atendiendo a la riqueza económica del lugar, señaló que “nuestra especial preocupación y ocupación será poder ayudar al pequeño y gran productor confiada en que nuestro gobernador es Rolando Figueroa y es del norte neuquino. Por eso es que tenemos la seguridad y la confianza suficiente de que vamos a ser un excelente gobierno”.

Al final guardó elogios para el flamante gobernador electo. “A pesar de que soy nueva en esto de la política me hizo sentir que todos podemos lograr lo que queremos”, indicó.