Los últimos días para la figura de Telefe no fueron los mejores. Un enmascarado habló con Crónica y dio a conocer que mantuvo relaciones junto a otros chicos con el presentador de La Voz Argentina, cuando aún no cumplía los 18 años.

Todo esto para la diva se trata de una “caza de brujas” y un vil intento para sacar dinero a los famosos. Claramente su opinión no fue compartida por los demás presentes en la sala y, de hecho, uno de los moderadores pidió que no se hicieran preguntas de esa índole, para así evitar problemas futuros.

Susana Gimenez sobre la denuncia contra Marley.mp4 Susana Giméne habló de la denuncia contra Marley.

"No me preocupa la denuncia sobre Marley. Él es una persona maravillosa, eso debe haber prescripto hace 35 años, antes no se hablaba de eso. Él tiene un hijo al que adora con toda su alma, y me parece cruel que la gente quiera siempre sacarle plata al que trabaja", respondió Susana Giménez ante la consulta sobre dicha denuncia.

"Pero si prescribió es igual de grave", sostuvo el notero de LAM, intentando hacerle replantear a la conductora su postura. Pero con poca vergüenza de sus palabras, la conductora expresó: “Bueno, pero eso es ahora todo este lío. Antes se te despertaban las hormonas cuando eras adolescente", dijo la rubia que fue salvada por otro hombre que dijo que es un tema de la justicia. Qué momento, Marley.