La conexión de Delfina Pignatiello con Neuquén que le despertó un nuevo sueño

"La charla que doy es más que nada esa metamorfosis de pasa de un deporte de alto rendimiento, cumplir un sueño y poder elegir un camino nuevo, poner otra prioridad, buscar otros sueños, permitirse buscar nuevos sueños. Un poco de eso, de redes sociales y como son una herramienta superpositiva si la usamos bien y qué cosas pueden pasar si no", agregó.

Pignatiello contó que venía madurando la posibilidad de un cambio y cuando terminaron los Juegos Olímpicos hizo un viaje a la cordillera con su familia que fue transformador. "Fui a Bariloche conecté con la naturaleza, venía de un momento bajón. Me invitaron a Villa La Angostura, eran todos artistas y me iba a quedar dos días y me quedé 10, con gente hermosa que me despertó esas ganas de perseguir un nuevo sueño y ver la vida con otros ojos", sostuvo.

"Los Juegos Olímpicos me enseñaron a a seguir adelanta, a superar las cosas que estén pasando. Hay días no tan buenos, momentos no tan buenos, que aparecen en nuestras vidas y nos vienen a enseñar algo, si estamos con los ojos abiertos para aprender. Y te dan disciplina, ser responsable, constante, trabajar todos los días para conseguirlo", dijo sobre la experiencia olímpica.

Por último, consultado sobre la juventud y los deseos, Pignatiello dijo que está bien que no sepan qué hacer, está bien probar cosas nuevas, intentar cosas nuevas, hacer cosas y aprender, eso es lo lindo de la vida el camino del aprendizaje. "Sigan el camino del corazón siempre", agregó.

En esta nueva faceta de su vida, la deportista visitará la ciudad de Neuquén. Será una de las oradoras de Foro Neuquén 2022, un ciclo de encuentros organizado por LMNeuquén y la Municipalidad de Neuquén para inspirarse, compartir ideas y proponer cambios positivos en la comunidad. Su charla llega después de la exitosa presentación del tecnólogo Santiago Bilinkis, que también hizo referencia al uso responsable de las redes para evitar el consumo de plataformas nocivas, como Tik Tok, a la que calificó como "el pollo frito de la mente".