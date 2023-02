La Confluencia no movió la aguja del comercio pero generó beneficios indirectos

Fuera de los negocios hoteleros y gastronómicos, el sector comercial de la ciudad no capitalizó de forma directa el tremendo movimiento que generó la Fiesta de la Confluencia durante una semana. A esa conclusión llegó el presidente de ACIPAN, Daniel González, al repasar los efectos del evento en una entrevista con LU5.

El dirigente empresario evaluó que el público visitante se encasilló en gran medida en el target de menos de 20 años, que no es el que mejores resultados genera sobre el el comercio en general. No obstante, reconoció que toda la economía de la ciudad se benefició porque el movimiento que implicó tener los hoteles llenos y los restoranes y bares de todos los estilos con mucho consumo "de una u otra manera derrama", sostuvo.

"Los chicos que asistieron a la Fiesta de la Confluencia no fueron al comercio de Neuquén a comprar calzado o regalos, pero indirectamente toda la economía se benefició con el movimiento", dijo el presidente de ACIPAN, luego de recordar que el evento provocó un boom hotelero y gastronómico no solo en la capital neuquina sino también en las localidades aledañas. "Los beneficiados en forma directa fueron la hotelería y la gastronomía, después de forma indirecta vienen los beneficios para el comercio", repasó.

La cámara de los empresarios de la ciudad no hizo ningún trabajo para estimar el movimiento extra de plata en la calle durante los días de la fiesta. "El Municipio tiene algunas estimaciones, nosotros no. Probablemente el Observatorio Económico nuestro pueda hacer una evaluación posteriormente, pero por ahora no hay una idea. De todos modos, con un movimiento de unas 300 mil personas por día se tiene que generar un movimiento económico en la ciudad, eso es indudable", dijo González.

Las clases, el próximo filón

Para el sector comercial, el inicio de las clases es el filón que viene una vez dejado atrás el movimiento de la fiesta más grande del año en la ciudad. Con un incremento del 103 por ciento interanual en el precio de la canasta escolar, la temporada de ventas viene lenta, pero las expectativas se mantienen altas, según resumió González al analizar la realidad de los negocios vinculados al combo estudiantil.

El contexto es complejo porque demuestra una contracción del consumo en los negocios capitalinos, de acuerdo a las estimaciones que sustentan los datos de ACIPAN.

"Las ventas en los comercios no vienen nada bien hace rato. Es por la caída del poder adquisitivo producto de la alta inflación", consideró el titular de la cámara. No obstante, alentó las expectativas positivas porque "las familias siempre se equipan para encarar las clases. Por eso consideramos que va a haber movimiento los últimos días de febrero y los primeros de marzo".

El inicio de las clases en las escuelas de la provincia está previsto para el primero de marzo (el miércoles de la semana que viene). Las ventas fuertes por lo general se concentran en los días previos y posteriores al inicio de clases, con las compras de los útiles e indumentaria genéricos primero y luego con la contemplación de los pedidos puntuales de los docentes de año en curso del alumno.