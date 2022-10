La Conmovedora historia de una mujer que gestó a su nieto para que su hija pudiera ser mamá

Sandra, Daniela y Dante le brindaron una nota a TN y dieron a conocer su historia de amor. Lo hicieron en su casa de El Jagüel, Esteban Echeverría, Porvincia de Buenos Aires, y entre abrazos y risas, recuerdan cómo fue la llegada del nene al mundo. “Desde la panza, Dante le hincha a la abuela. Sabe que su mamá no lo podía tener en la panza, que la abuela la ayudó. Ellos se aman”, contó la joven madre al periodista.

“Todo comenzó hace diez años cuando fui mamá por primera vez de mi hija Ludmila Nataly ‘Taly’ que está en el cielo. Por cosas de la vida, con 8 meses de embarazo, la perdí. Me sacaron el útero y me dijeron que no iba a poder volver a ser madre. Tenía 23 años y en ese momento, yo hubiera preferido morir con ella”, comenzó recordando Daniela.

Sandra acompañó a Daniela y a su marido Damián durante todo el embarazo y atravesó el dolor junto a ellos: “Después de la tragedia de perder a mi nieta, ahí empezó todo. Lo triste y después lo bueno, que fue la llegada de Dante. Cuando perdimos a mi nieta se nos terminó el mundo, mi hija estaba muy triste y yo sentía que tenía que hacer algo para ayudarla, pero no sabía qué”, aseguró la mujer de 55 años.

Después de un tiempo largo de duelo, de dolor por la pérdida de Taly, Daniela se enteró de que le quedaba una parte del útero y eso le dio la esperanza de que podría ser madre: “Con mi mamá fuimos a una clínica especializada en tratamientos de fertilización. Después de realizarme algunos estudios, me confirmaron que en mi caso no iba a poder quedar embarazada”.

Pero había una noticia esperanzadora, en la consulta, a la que Daniela asistió con Sandra y su marido Damián, el médico les explicó que con los óvulos que tenía, podían convertirse en padres por medio de una subrogación de vientre. “En ese momento, mi mamá dijo que ella me iba a prestar la panza como una mamá canguro. Lo primero que hice fue decirle que no. No quería perderla a ella, pero nos insistió tanto que aceptamos”, recordó Daniela.

Después de la consulta, volvieron a casa, hablaron mucho y una vez que se pusieron de acuerdo, estuvieron dos años haciendo estudios y juntando la plata para el tratamiento. “Desde ese momento hasta que nació Dante pasaron cinco años. Mi mamá tenía 49, y nos dijeron que hasta los 50 podía llevar el embarazo”, dijo la joven.

Atravesar el dolor y recibir el amor

Antes de empezar el tratamiento para que Sandra les prestara el vientre Daniela cuenta que, “una vez me enteré de que habían dejado un bebé abandonado en el hospital Avellaneda y fui hasta el lugar para saber cómo podía hacer para adoptarlo”, afirmó.

Daniela y su marido se inscribieron en la lista de aspirantes con fines adoptivos, aunque en el juzgado les dijeron que podían pasar años para que les dieran a un bebé en adopción: “De solo pensar en los tiempos de espera y el dolor que podía producirme si alguna mamá reclamaba a su hijo antes de la adopción, desistí”.

Abuela y mamá

Fueron dos años de exámenes médicos y de ahorrar para pagar el tratamiento. Con los óvulos de Daniela y el esperma de Damián, le hicieron la inseminación a Sandra. “Gracias a Dios salió todo bien, hicimos el tratamiento y arrancamos. Después de los primeros tres meses, Sandra empezó con pérdidas y tuvo que hacer reposo los siguientes seis meses. Pausó su vida para ayudarme. Así arrancó la llegada de Dante, llena de amor”, explicó Daniela.

El 30 de noviembre Dante cumplirá seis años. Pero el proceso hasta que llegó fue bastante duro: " Cuando empecé con las pérdidas recuerdo que le dije a mi nieto que estaba en la panza ‘Dante agarrate fuerte de la abuela’, y él me escuchó”.

La llegada del nene al mundo en 2016 fue por medio de una cesárea de urgencia. Daniela entró a la sala de parto con su mamá. Sandra recuerda que lo único que quería era que su hija escuchara llorar a su bebé: “Quería que ella lo tuviera en brazos. A mí no me importaba si pasaba algo en el parto, yo ya había tenido mi vida y quería que ella fuera feliz. Cuando lo escuché llorar, dije ya está, lo que más quería que mi hija fuera mamá. Yo sabía que iba a ser una buena mamá y lo es”.

La primera que tuvo a Dante en brazos fue Daniela que además con el asesoramiento de una puericultora pudo darle la teta a su bebé. “Gracias a Dios, a la ciencia y a los médicos del hospital de Monte Grande, tuvo a su bebé”, destacó Sandra.

Daniela y Sandra le contaron desde chiquito a Dante cómo había sido su historia. “Vio fotos del embarazo y nos dice ‘abuela yo estuve en tu panza’. Lo más lindo es verlo crecer tan bien y a mi hija realizada como mamá”, finalizó la abuela.