La contundente frase de Diego Maradona Jr. sobre la comparación entre su padre y Messi

“La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes, pero no quiero tirarle la cruz de inmediato a él (Lionel)”, disparó sin filtro el primogénito del oriundo de Villa Fiorito en diálogo con el streaming de Marte Sport Live, un medio napolitano.