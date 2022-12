La contundente respuesta de Van Gaal a Di María, quien lo tildó como el peor DT de su carrera

“Creo que es un tanto triste y no me gusta que lo haya dicho, es una lastima pero así son las cosas, el entrenador a veces tiene que tomar decisiones que no siempre acaban bien”, añadió al respecto.

Para cortar el momento de tensión que se estaba viviendo en la rueda de prensa, Van Gaal realizó una cómica comparación con Memphis Depay, una de las figuras del su seleccionado: “Aquí tengo a Memphis (Depay) al que le sucedió algo similar: también jugaba en el Manchester y ahora nos besamos de lo mucho que nos queremos… Bueno ahora no me quiere dar un beso, primero vamos a ver como salen las cosas”.

WhatsApp Image 2022-12-08 at 13.15.32.jpeg Louis Van Gaal y Ángel Di María tuvieron una caótica relación en Manchester United.

“Ahora me río pero sí, no alineé a Memphis en esa semifinal (contra Argentina en 2014) pero créanme que el seleccionador no hace esas cosas si no tiene motivos, puede que haya tomado una mala decisión en su momento pero ahora las cosas son muy distintas. Desafortunadamente no me deja que le bese la boca pero no tengo ningún problema”, sentenció.

Por otro lado, el reconocido entrenador se refirió a la figura de Lionel Messi y como harán sus jugadores para intentar reducirlo: “No vamos a revelar nuestras cartas sobre cómo frenarlo. No vamos a revelar nuestra táctica porque sería una auténtica estupidez si lo dijéramos. Lo vamos a parar con el equipo, vamos a jugar como un equipo contra él y los otros diez”.

“Argentina desde mi punto de vista es uno de los punteros a nivel mundial con jugadores de referencia y el verdadero mundial empieza mañana para nosotros. No quiero restarle importancia a los partidos previos pero Argentina, quizas Brasil en la siguiente ronda… son equipos de un calibre muy distinto al que nos hemos enfrentado previamente”, cerró.