La Cooperativa Obrera alerta a los clientes por el hackeo de su línea telefónica

También aclararon que “desde el inicio de esta situación la Cooperativa Obrera inició acciones conjuntas con la empresa prestadora del servicio de telefonía exigiéndole la resolución del problema y la recuperación del control de la línea”.

Cooperativa Obrera hackeo linea telefónica

Mientras continúan trabajando para solucionar la situación, advirtieron a los consumidores y les avisaron que era posible que reciban mensajes falsos a través del WhatsApp de la misma empresa.

Además, aclararon: "nunca solicitamos datos de ningún tipo a través de ningún medio, en el caso de los ganadores de una promoción, se los cita a concurrir a nuestras sucursales para hacer la entrega de los premios de forma presencial, y los ganadores de nuestras acciones promocionales se publican en nuestra web y en nuestras redes sociales".

Para reportar cualquier actividad sospechosa, la cooperativa proporciona canales de comunicación directa con su equipo de atención al cliente, quienes estarán disponibles para brindar orientación y asistencia necesaria.

A su vez, la empresa se lamentó profundamente por los inconvenientes causados a sus consumidores y reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad y protección de sus asociados. A medida que se avance en la resolución de este incidente, se mantendrá una comunicación constante y transparente con la comunidad, brindando actualizaciones oportunas sobre las acciones tomadas y las medidas preventivas implementadas para evitar futuros episodios.

Un hecho similar

La concejala neuquina Ana Servidio fue víctima de un hackeo en su cuenta de WhatsApp este martes. Los delincuentes ingresaron a su agenda de contactos y les enviaron mensajes para pedirles dinero.

La política de Avanzar Neuquén comunicó lo ocurrido y alertó a sus conocidos mediante las redes sociales. "Me hackearon la cuenta de WhatsApp. No estoy pidiendo plata así que por favor no manden dinero a ningún lado", escribió en un posteo y una historia de Instagram.

Según relató la damnificada en su red social, los estafadores lograron ingresar a su cuenta mediante una llamada telefónica realizada por la misma aplicación de mensajería.